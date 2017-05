El PS vol “explicacions ja” sobre la plataforma a la pista Avet

“El Govern ha de donar explicacions, i ho ha de fer ja. Si s’ha justificat l’interès nacional per a la Copa del Món hi hauria d’haver una demanda de la FIS en aquest sentit, i si aquesta no hi és tota la resta deixa de tenir sentit.” Així de contundent es va mostrar ahir el conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS) Pere López després que el titular d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, admetés dilluns que “no havia vist mai” el document de la Federació Internacional d’Esquí en què es faria una sèrie de recomanacions en base a les quals l’executiu ha declarat projecte d’interès nacional la construcció d’una plataforma esquiable al peu de la pista Avet, projecte que preveu també un aparcament soterrat.

Davant d’això, el conseller general socialdemòcrata, que va titllar d’“acte de certa lleugeresa” les manifestacions del ministre, va instar l’executiu a “no esperar” fins al 2 de juny, data en què acaba el termini per donar resposta a la demanda d’informació presentada pel PS, i “agilitzar” les explicacions sobre un projecte que “cada dia que passa té més ombres” i “es complica més”.

En aquest sentit, López, que va recordar que el tipus d’equipament que es pretén construir a Soldeu no respon a les tipologies en base a les quals es pot declarar un projecte d’interès nacional segons la llei, va insistir que “sembla complicat” que una petició que preveu una inversió tan forta com la prevista pugui venir de la FIS i va remarcar que en cas que aquesta no hi fos, i que no fos per tant un requisit per poder acollir la Copa del Món, “el projecte no seria d’interès nacional.

Així mateix, López va lamentar que mentre es discuteix sobre l’interès nacional o no del projecte no es parla de l’impacte que les obres puguin tenir sobre el riu i dels aspectes mediambientals.

Des de Socialdemocràcia i Progrés, el conseller general Víctor Naudi, que va incidir que el projecte de la plataforma de l’Avet “és una mostra més que el Govern de DA actua de forma precipitada”, va lamentar que pel que sembla “el ministre d’Ordenament Territorial no té la mateixa informació que el cap de Govern” i va criticar que un cop més es vulgui tirar pel dret sense fer les coses correctament.

En aquest sentit, Naudi va apuntar que semblaria que “no està justificat ni dit que la FIS requereixi aquesta plataforma en les condicions en què està projectada”, un fet que posaria clarament en dubte la declaració d’interès nacional de la construcció de la infraestructura.