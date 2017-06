El SAT vol que només l’empresari cotitzi al fons de capitalització

Tot i que encara tenia de temps fins al primer de juliol, el Sindicat Andorrà de Treballadors (SAT) ja ha fet arribar al grup parlamentari de Demòcrates per Andorra les seves aportacions als esborranys de la llei qualificada de relacions laborals, de la llei qualificada reguladora de mesures de conflicte col·lectiu i de la llei qualificada d’acció sindical i patronal.

Entre les propostes i modificacions plantejades per l’organització sindical destaca l’encaminada a garantir el pagament del salari als treballadors també en cas d’arranjament judicial o fallida de l’empresa. En aquest sentit, el SAT demana que s’inclogui un article en la llei de relacions laborals mitjançant el qual es creï un organisme públic i s’especifiqui les funcions que tindrà encomanades i les situacions a cobrir, i que siguin només els empresaris “de forma exclusiva” els qui cotitzin en aquest organisme públic “per abonar els salaris i indemnitzacions impagats en cas d’insolvència empresarial”.

Per aquest motiu, el SAT planteja també modificar la disposició final de l’esborrany que preveu que en un termini de dos anys a partir de l’entrada en vigor de la llei s’hagi d’aprovar el projecte de llei reguladora del fons de capitalització, que, diu el text, “es nodrirà amb caràcter obligatori amb aportacions de l’empresari i la persona assalariada”.

Així mateix, el sindicat, que demana també que es mantinguin els períodes de prova tal com estan en la legislació vigent i no es dupliquin com preveu el text de DA, lamenta que el text dels demòcrates només classifiqui els contractes de treball en funció de la durada i la modalitat de contractació i proposen afegir-hi un tercer camp com és la jornada de treball.

D’aquesta manera, amb la classificació proposada, l’organització sindical incideix que el contracte per sessions i el contracte per treballs de curta durada que es preveuen a l’esborrany tenen la mateixa finalitat que el contracte per obra o servei concret, de manera que no consideren necessària “l’adopció dels primers dos tipus de contracte”. En la mateixa línia, el SAT manté que el contracte de relleu o successió i el contracte de continuïtat de la vida laboral de la persona assalariada més gran de 65 anys tindrien la mateixa finalitat que el contracte d’interinitat o substitució temporal i que, per tant, tampoc serien necessaris.

D’altra banda, el sindicat, que inclou el contracte fix de caràcter discontinu com un tipus de contractació indefinida i s’oposa a l’increment de la successió de contractes de durada determinada per esdevenir indefinit, reclama una “normativa específica” per als processos extrajudicials per solucionar conflictes individuals entre empresari i treballador –mediació, conciliació i arbitratge–, així com una regulació específica per establir els drets i obligacions dels treballadors respecte a una empresa de treball temporal (ETT) i l’empresa usuària.

El SAT demana també una reducció del límit màxim d’hores extraordinàries, fixat igual que la legislació de 1978 en 426 hores, que s’estableixin altres variables a més de l’IPC per determinar el salari mínim, que es mantinguin les actuals dotze hores de descans entre jornada laboral i jornada laboral i que no es retalli les indemnitzacions per acomiadament i que aquestes es regulin de forma específica per a cada tipus d’acomiadament.

L’organització, que respecte al conflicte col·lectiu demana que la vaga i el tancament patronal no s’incloguin en un mateix text, adverteix que l’acomiadament causal “empara actituds discriminatòries” i planteja que els acomiadaments es qualifiquin com a procedents, improcedents i nuls.

Finalment, quant a l’esborrany de llei d’acció sindical i patronal, demanen que l’acció patronal es reguli en una “legislació específica per als empresaris”.