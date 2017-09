El suport d’LdA a les competències, subjecte a la confrontació d’informes

El suport del grup parlamentari liberal a les lleis de competències i transferències està subjecte a la confrontació dels estudis que n’avalen la constitucionalitat i el que assenyala que contenen elements que no s’adeqüen a la Carta Magna. Així ho va assenyalar en declaracions a RNA el president suplent, Jordi Gallardo, que va dir que caldrà veure “si els dos informes [del Govern] són capaços de rebatre l’informe que n’assenyala la inconstitucionalitat, i a partir d’aquí elaborarem un criteri propi”.

Gallardo va explicar que el document elaborat pel Comú de Sant Julià de Lòria s’ha fet analitzar pels assessors jurídics de la formació i que ara està a l’espera dels “contrainformes” de l’executiu. El president suplent del grup parlamentari liberal va destacar que si bé en un primer moment tenien clar el suport als dos textos, tot i la presentació d’esmenes, l’aparició d’aquest document que alerta d’elements d’inconstitucionalitat “ha generat un cert dubte” i va acceptar que per això s’ha passat del sí a la reforma competencial al ja veurem. I en el mateix sentit que es va expressar el president del grup parlamentari liberal, Josep Pintat, en el debat d’orientació, va argumentar que “a ningú li agrada votar lleis que puguin ser, possiblement, inconstitucionals”.

El polític liberal va afegir que, en tot cas, el sentit del vot en relació amb les lleis de competències i transferències s’adoptarà respectant sempre la posició de la formació en la matèria, que es basa en la defensa de la situació actual de les transferències als comuns. A banda, Gallardo va remarcar que si algun dels criteris que s’han introduït en el nou repartiment dels ingressos que es traslladen de l’executiu a les parròquies s’acaba determinant que és inconstitucional, caldrà demanar explicacions als comuns i al Govern, que són els que van acceptar aquesta fórmula. Així, va recordar que tot i que el grup parlamentari liberal va reivindicar que el parlament havia de prendre part en aquesta reforma des del principi, “quan ens hi vam afegir això ja estava assumidíssim”, de la mateixa manera que les dues parts havien acordat que les transferències se situarien al voltant de 55 milions d’euros i la cessió gratuïta de sòl al Govern per a infraestructures d’interès nacional. Per aquest motiu, LdA va apostar per “renunciar al que sempre hem defensat” i treballar en punts d’entesa per poder votar aquesta modificació dels textos.

Els projectes de llei de transferències i competències ja han estat presentats a la comissió legislativa de Finances i Pressupost. El grup parlamentari liberal ha presentat quatre esmenes a la llei de competències i cap a la llei de transferències. El conseller general d’SDP en va presentar 11 a la llei de competències i 16 a la de transferències. Per la seva banda, el PS hauria presentat unes 14 esmenes a la llei de transferències i unes 6 a la de competències. LdA i PS preveuen informar avui del seu contingut.