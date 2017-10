El tanatori nacional i les sales de vetlla costaran entre 1,2 i 1,8 milions

L’edifici que ha d’acollir el tanatori nacional i les sales de vetlla comunals d’Escaldes-Engordany, que s’ubicarà en un terreny situat just al costat de la capella de la clínica Meritxell, tindrà un cost global d’entre 1,2 i 1,8 milions d’euros.

Així ho va avançar ahir, en el transcurs de la signatura del conveni entre l’executiu i el Comú escaldenc per tirar endavant aquesta infraestructura, el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, que va voler deixar clar que es tracta de les estimacions amb què es treballa de cara a preveure les partides corresponents als pressupostos per al 2018, unes estimacions que caldrà precisar i ajustar en funció dels resultats del concurs d’idees.

En aquest sentit, Torres, que va recordar que l’obra la pagaran a mitges el Govern i el Comú en funció dels espais que corresponguin a cada part i que les comunicacions entre espais es pagaran a mitges, va reiterar que la intenció és que el concurs d’idees ja es pugui convocar aquest mateix any, amb la idea que el projecte constructiu i les obres es portin a terme durant el 2018 i la infraestructura estigui acabada el 2019.

El conveni preveu que el Govern assumeixi el cost de la construcció del tanatori al soterrani de l’edifici, amb una superfície de 500 metres quadrats, mentre que la corporació es farà càrrec de les quatre sales de vetlla que hi haurà a la part superior de l’immoble i de la placeta pública que també preveu el projecte.

Per la seva part, la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, que va confirmar que la corporació treballa per incloure una partida per a aquest projecte al pressupost del 2018 i un reconduït per al del 2019, va mostrar la satisfacció per la signatura del conveni perquè amb aquesta infraestructura “es dona resposta a una demanda que hi havia a la parròquia des que es va tancar l’antic tanatori de l’hospital”.

Precisament, Torres va confirmar que el SAAS adequarà aquestes instal·lacions per ubicar-hi una unitat d’aïllament.

Torres veu “‘inputs’ positius” en l’heliport

El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, va explicar ahir que es continua treballant en el projecte de l’heliport nacional analitzant els darrers informes tècnics sobre la ubicació a les Tresoles rebuts i que de moment, i malgrat no voler entrar en més detalls, “els inputs són positius”.

D’altra banda, i després que des del grup parlamentari liberal es va advertir que se seguirà de prop tots els aspectes constructius de l’edifici The Cloud, Torres va assegurar que l’executiu “no està gens preocupat per aquest marcatge” perquè comparteix l’interès perquè el projecte sigui el millor possible.