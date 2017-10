El text de la funció pública preveu que les faltes lleus es resolguin amb procediment abreujat

L’esborrany de l’avantprojecte de llei de la funció pública, que la titular de Funció Pública i Reforma de l’Administració, Eva Descarrega, ha fet arribar als representants sindicals dels treballadors públics, preveu que en el cas que s’incoï un expedient sancionador a un funcionari o un treballador públic per una falta considerada lleu, aquest es pugui tramitar pel procediment abreujat.

El text, al qual ha tingut accés aquest rotatiu, deixa a criteri de l’òrgan competent per incoar l’expedient la decisió d’optar o no per aquest procediment abreujat, mentre manté l’obligació de seguir el procediment ordinari per a aquells expedients que es puguin obrir en el cas de conductes considerades faltes greus o molt greus.

En el cas concret del procediment abreujat, el text preveu que l’òrgan competent –que en el cas de faltes greus pot ser el superior jeràrquic de la persona expedientada– notifiqui la providència d’incoació al funcionari o treballador públic expedientat juntament amb el plec de càrrecs i li atorgui un termini de deu dies, durant els quals podrà formular les al·legacions oportunes, demanar la pràctica de les proves que consideri necessàries i aportar la documentació escaient.

Un cop passat el termini, l’òrgan competent incorpora a l’expedient les al·legacions i els documents presentats, si n’hi ha, i porta a terme les proves sol·licitades o les denega de forma motivada, abans d’elevar l’expedient a l’òrgan competent per a la resolució –el director o responsable del departament on està adscrita la persona expedientada en el cas de les faltes lleus.

D’altra banda, l’esborrany de l’avantprojecte de llei de la funció pública considera una falta molt greu el fet de suspendre tres vegades consecutives l’avaluació de la gestió de l’acompliment, o de forma discontínua en un període de vuit anys, i com a falta greu suspendre’n dues de consecutives, o de forma discontínua en cinc anys.

Cal recordar que per una falta considerada molt greu el text preveu que l’infractor es pugui sancionar amb la separació i inhabilitació, temporal o definitiva, per prestar serveis en qualsevol lloc de treball de l’administració general.

Tram final a l’espera del retorn de la consultiva

El treball per a l’elaboració del projecte de llei de la funció pública “ja es troba al tram final”, si bé encara és aviat per poder determinar una data perquè arribi a tràmit parlamentari.

Així ho va explicar ahir el ministre portaveu, Jordi Cinca, que va destacar que l’esborrany del text ja s’ha fet arribar a la comissió consultiva de la funció pública i que l’executiu està a l’espera de rebre “el retorn” d’aquesta per veure si “es manté el text tal com està o s’hi introdueixen algunes de les aportacions que es puguin fer”.

Cinca va explicar que la titular de Funció Pública i Reforma de l’Administració continua presentant el text als col·lectius im­plicats.