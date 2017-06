Elegida la proposta del pas per creuar la CG-1 a l’estadi Comunal

El procediment del pressupost participatiu ha arribat a la fase final, almenys pel que fa a la participació dels ciutadans. El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, va donar a conèixer ahir els resultats de les votacions que s’han realitzat des del 16 de maig fins al 9 de juny. Durant aquest termini, un total de 1.082 persones han expressat la seva decisió, ja sigui a través d’internet o utilitzant l’urna habilitada a la planta baixa de l’edifici administratiu del Govern.

Els ciutadans podien escollir tres projectes d’entre les 28 propostes finals, i per aquest motiu s’ha recollit un total de 2.319 vots. L’opció més votada ha estat la de realitzar un pas elevat o soterrat per creuar la CG-1 a la zona de l’estadi Comunal, amb un total de 432 vots. En segona posició ha quedat la possible construcció d’un monument a coll de Jou, a Fontaneda, amb 421 vots, i en tercera posició, la proposta que demanava tres remodelacions: la instal·lació de semàfors per a invidents, la de cartells informatius de “Creuar en verd” per als infants i pintura antilliscant als passos de vianants, amb un suport de 185 vots.

En relació amb la proposa guanyadora, Torres va destacar que el país “guanya en seguretat dels vianants i també en la millora circulatòria”. El ministre va voler emfatitzar que el procés participatiu serveix per “accelerar aquells projectes que preocupen més a la gent”. Torres va qualificar d’“èxit” la participació tenint en compte que és la primera edició i va indicar que se senten “molt satisfets” de com ha transcorregut tot el procediment. Un cop finalitzada la fase de participació ciutadana, el proper pas és demanar tres pressupostos a enginyeries andorranes perquè presentin la millor idea, tenint en compte que la proposta guanyadora possibilita la construcció del pas de manera soterrada o elevada. La idea de l’executiu és licitar les obres abans d’acabar l’any. Malgrat la falta de pressupost, Torres ja va avançar que segurament es destinarà la totalitat dels 200.000 euros pressupostats i, en cas que quedin alguns estalvis, es dipositaran per al pressupost participatiu de l’any vinent. A més, el ministre també va avançar que els següents projectes participatius disposaran, “com a mínim”, de la mateixa quantitat econòmica que enguany.

La construcció d’un pas elevat o soterrat per creuar la CG-1 a la zona de l’estadi Comunal ha estat una proposta presentada de manera separada per quatre persones del país. Entre el 16 de maig i el 9 de juny els ciutadans han pogut votar entre 28 propostes que van ser preseleccionades.