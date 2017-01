Els agents implicats es reuneixen per avançar en la reforma sanitària

La reforma sanitària ha estat objecte d’una reunió que ha tingut lloc aquest dimarts, on s’ha presentat el calendari per a les diferents accions previstes "per millorar i fer més eficient i perdurable el sistema sanitari públic andorrà", segons s'ha informat des de l'Executiu. Durant la trobada s'ha exposat el full de ruta de totes les parts i s’ha informat de l’avançament de les reunions mantingudes amb els col·lectius sanitaris. També s'han acordat futures trobades de treball i compareixences públiques per explicar l’avançament de les mesures que s’han d’impulsar des dels diferents organismes implicats. El cap de Govern ha reiterat la seva voluntat d'impulsar aquesta reforma.

Els diferents actors implicats en la reforma sanitària han mantingut aquest dimarts una reunió, en el marc de la qual s’ha presentat el calendari per a les diferents accions previstes per "millorar i fer més eficient i perdurable el sistema sanitari públic andorrà", tal com ha informat el Govern. En aquesta sessió de treball ha participat el gabinet ministerial, encapçalat pel cap de Govern, Toni Martí; els consellers del grup parlamentari demòcrata membres de la Comissió Legislativa de Sanitat; la direcció general i el membres del Consell d’Administració de la CASS designats pel Govern, així com la direcció general i la direcció assistencial del SAAS.

Durant la reunió s’ha exposat el full de ruta de totes les parts i s’ha informat de l’avançament de les reunions mantingudes amb els col·lectius sanitaris. De la mateixa manera, s’han acordat futures trobades de treball i compareixences públiques per explicar l’avançament de les mesures que s’han d’impulsar des dels diferents organismes implicats.

El cap de Govern, Toni Martí, ha reiterat el "ferm propòsit" d’impulsar aquesta reforma que ha de garantir "la qualitat i la sostenibilitat del sistema sanitari a llarg termini", segons un comunicat emès per l'Executiu. A més, ha insistit en la voluntat de diàleg polític de l’Executiu per arribar al màxim consens que requereix la reforma.