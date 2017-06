Els Cierco i Miquel, disposats ara a comparèixer a la CIOC al setembre

“No podré comparèixer el proper 20 de juny del 2017 per un tema d’agenda, però no descarto la possibilitat de fer-ho a partir del 15 de setembre del 2017”. Aquesta és la resposta que els màxims accionistes de Banca Privada d’Andorra (BPA) fins a la intervenció de l’entitat, els germans Higini i Ramon Cierco, i l’ex-conseller delegat del banc Joan Pau Miquel van fer arribar a la presidenta de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya (CIOC) del Parlament català, Alba Vergés.

I d’aquesta manera ho va explicar la diputada de Junts pel Sí a la resta d’integrants de la CIOC, on en la sessió d’ahir estava prevista la compareixença dels germans Cierco i de Miquel, en aquest darrer cas a través de videoconferència en trobar-se en arrest domiciliari i no poder-se desplaçar a la capital catalana.

Davant la resposta tramesa a la sol·licitud de compareixença, la presidenta de la comissió va proposar tornar a convocar els germans Cierco i Miquel “en les dates que sembla que hi pugui haver disponibilitat a partir del 15 de setembre”. Així mateix, Vergés va informar als parlamentaris que finalment l’exsecretària del consell d’administració de BPA Rosa Castellón hauria mostrat la seva disposició de comparèixer davant la comissió, a través de videoconferència també com el cas de Miquel, i que en principi la cita s’havia programat pel dimarts 18 de juliol.

D’altra banda, i davant la seva absència i la manca de resposta, un fet que va molestar alguns dels diputats, la comissió va acordar també tornar a citar “més endavant” l’exlletrat dels germans Cierco, Jaume Bartumeu, a qui s’esperava ahir a la una del migdia.

Precisament, Bartumeu va insistir ahir que en tant que no és ciutadà espanyol ni resideix a Espanya la seva convocatòria no es va fer pels conductes escaients. En aquest sentit, l’exrepresentant legal dels màxims accionistes de BPA, que va recordar també que en cas de comparèixer no hauria pogut respondrealgunes de les qüestions perquè es deu “al secret professional”, va explicar que va rebre una carta certificada amb justificant de recepció al seu despatx professional amb la citació, així com amb un full explicatiu del funcionament de la comissió i una advertència sobre possibles conseqüències penals que es podrien derivar de no atendre la sol·licitud.

Bartumeu, que va remarcar que amb aquest procediment “s’ha faltat el respecte a la sobirania andorrana”, va explicar que va posar en coneixement de la situació l’ambaixador d’Espanya al Principat així com al cap de Govern, Antoni Martí, i va recordar que una llei espanyola del 1984 estableix, en els casos de compareixences a comissions d’investigació del Congrés i del Senat, que no es poden convocar ciutadans estrangers que no visquin a Espanya.

En aquesta línia, Bartumeu, que va dir que si Martí tramet una queixa formal per l’actuació del Parlament català l’“aplaudirà” i que en cas contrari “ho lamentarà profundament”, va remarcar que “el que no pot pretendre un Parlament autonòmic és anar més enllà del que estableix una llei pel Congrés i pel Senat”. Així mateix, l’exlletrat dels Cierco va justificar que no hagués donat una resposta al fet de no haver estat convocat degudament.