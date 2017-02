Els comuns i el Govern tanquen l’acord per a les competències

La reunió mantinguda dimarts entre els comuns i el Govern va permetre tancar un acord sobre les competències. Així ho van confirmar el ministre portaveu, Jordi Cinca, i la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, que van explicar que ara s’està en fase de redactar els pactes a què s’ha arribat. Marsol va assenyalar que en aquest àmbit les posicions estan força avançades, tot i que estan a l’espera d’aquest redactat.

Quant als canvis que comportarà aquesta negociació, va exposar que l’únic servei que deixaran d’oferir les corporacions comunals serà l’atenció domiciliària, com s’havia anunciat, tenint en compte que la Llei de serveis socials i sociosanitaris recull que la competència és de l’executiu, tot i que els comuns poden tenir-la de forma delegada. A banda d’això, Marsol va destacar que es clarificaran alguns altres aspectes, però no en va voler donar més detalls. El que sí que va indicar és que no s’ha tractat de l’Institut de Música. Va dir que l’educació és una competència del Govern i que “algun dia se n’haurà de parlar”. Mentrestant serà el Comú qui el seguirà assumint.

En relació amb les transferències, Cinca va afirmar que pràcticament hi ha un acord tancat, malgrat que encara queden alguns serrells per polir relacionats amb les variables que caldria introduir-hi i la solidaritat entre parròquies. No tan optimista es va mostrar Marsol, que va explicar que la negociació de les transferències no està tan avançada i que encara queden “més reunions” abans de tancar una proposta per portar-la al Consell General.