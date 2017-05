Els comuns valoraran subvencionar els tests de l’ADN per al cens caní

Els comuns valoraran si ofereixen subvencions als propietaris de gossos perquè facin el test de l’ADN a les mascotes per al cens caní. Així ho va afirmar ahir la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, que va actuar de portaveu de la reunió mensual de mandataris juntament amb el cònsol major de Canillo, Josep Mandicó. Marín va apuntar que en el cas que es fes també caldria analitzar durant quin període es realitzarien. Els comuns havien decidit que fossin els amos dels gossos els qui assumissin les analítiques d’ADN, que tindran un cost aproximat de 30 euros. Així mateix, va remarcar que també caldrà analitzar les sancions i si ja s’apliquen des de bon principi. El projecte ha de permetre multar els propietaris que no recullin les femtes.

En la trobada d’ahir, les corporacions van acordar facultar el Comú d’Escaldes-Engordany per treure el plec de bases per a la gestió del cens caní. Marín va destacar que ja s’ha començat a redactar aquest edicte, una tasca que no és complexa, segons va dir Mandicó. Es preveu que es pugui treure d’aquí a uns dos o tres mesos, ja que abans totes les corporacions hauran de facultar el Comú d’Escaldes-Engordany. La intenció és tenir en funcionament el projecte de gestió del cens caní per ADN aquest any.

Les competències, aviat

Els cònsols també van parlar sobre la reforma competencial que ara s’està analitzant conjuntament amb el Consell General i el Govern. Tant Marín com Mandicó esperen poder tancar un acord “aviat”, motiu pel qual la cònsol major d’Escaldes-Engordany va destacar la “gran feina” feta tenint en compte que es tracta d’una negociació llarga i de gran magnitud. Així, va explicar que “ara s’està a l’espera de propostes” concretes que van plantejar algunes de les parts en la reunió de dilluns. “Va pel bon camí”, va dir Marín, tot i que va deixar clar que de tancat no hi ha res. La mandatària sí que va celebrar l’acord que s’ha assolit amb les escoles bressol, que seguiran a mans dels comuns però amb un pla pedagògic nacional, un fet que consideren “positiu”.

Per la seva banda, Mandicó va recordar que hi ha algunes discrepàncies sobre si els informes dels comuns per als projectes que vulgui realitzar el Govern en un terreny cedit gratuïtament per les corporacions han de ser o no vinculants. Mandicó va remarcar que dilluns van sorgir diferents propostes, que ara s’han de concretar, tot i que no creu que “ens hàgim d’encallar gaire en això”. Quant a la proposta d’LdA de crear plans sectorials per a deu anys i fer que les infraestructures que no hi estiguin incloses requereixin informes vinculants dels comuns, Mandicó va afirmar que “amb qualsevol proposta que sigui donar més garanties als comuns ens hi trobarem millor”. Per això es va mostrar a l’espera que aquest grup parlamentari faci una proposta “ben definida” i “acabarem d’estudiar si ens hi trobem bé”. Mandicó va recordar que les corporacions van arribar a un acord amb el Govern amb què tots se sentien més o menys còmodes.

En la reunió de cònsols celebrada ahir també es van acordar els punts on s’instal·laran les estacions de les bicicletes elèctriques per avançar en la implantació d’aquest projecte i el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va informar dels canvis en els estatuts de la Comunitat de Treball dels Pirineus. La modificació ha estat motivada per la reorganització dels departaments francesos i passa per un canvi del sistema de vot, ja que ara els acords s’hauran de prendre per cinc vots per evitar que Espanya faci decantar sempre la balança.

A l’últim, es van aprovar els comptes de la reunió de cònsols, que tenen un superàvit de 42.000 euros.

La Llei de l’esport regularà la titulació que han de tenir els monitors de les activitats esportives

En la reunió d’ahir també va comparèixer el secretari d’Estat d’Esports, Jordi Beal, que va informar sobre els canvis que es volen fer en la Llei de l’esport, unes modificacions encaminades a adaptar a l’actualitat un text que data del 1998, va dir Marín. El que afecta els comuns és la titulació dels monitors de lleure que facin activitats esportives.

Així, la cònsol escaldenca va detallar que amb aquesta reforma s’indicaran les formacions necessàries i obligatòries que hauran de tenir aquests professionals, segons les activitats que facin i el seu rang. Això només afectarà els monitors esportius. El que no s’inclourà en aquest text són les ràtios d’alumnes per monitor. Aquest aspecte estarà regulat en la llei del lleure, que ara per ara està aturada. La Llei de l’esport també desenvoluparà la col·laboració dels comuns amb els esdeveniments esportius que s’impulsin. La previsió és tenir enllestit el text a finals d’any.