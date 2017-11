Els cònsols es fixen un any per tancar el text de la Llei de finances

Els comuns lideraran la revisió de la Llei de finances comunals, uns canvis que han de permetre a aquest text adaptar-se a les modificacions legislatives que hi ha hagut en els darrers temps, com poden ser les lleis de competències i transferències, la Llei de bases de l’ordenament tributari o el nou Codi de l’administració. A banda, s’aprofitarà per clarificar certs conceptes que s’han constatat en la seva aplicació i adequar-la a les necessitats. Per aquest motiu, en la reunió de cònsols celebrada ahir es va crear un grup de treball per avançar en la redacció d’una proposició de llei. La intenció és que pugui entrar a tràmit abans de finals del 2018.

Entre les modificacions que s’hauran de fer hi ha la regulació de les bonificacions i exempcions, un aspecte que ha de permetre “donar més joc” a aquesta política ja que avui la llei és força restrictiva, va dir el cònsol major de la Massana, David Baró, que va actuar de portaveu amb la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol. També caldrà clarificar si el càlcul de l’endeutament s’ha de fer basant-se en el que s’ha disposat o formalitzat (és a dir, saber quina de les dues xifres cal tenir en compte si s’ha sol·licitat un préstec de 3 milions però només se n’han utilitzat 2). Ara, la regla d’or diu que s’ha de tenir en compte el disposat però a la llei de finances s’hi esmenten els dos conceptes. A banda, l’ocupació de domini públic en alguns casos haurà de passar de preu públic a taxa (aquesta es farà amb valor de mercat); caldrà actualitzar la figura de la intervenció comunal segons la regla d’or; adequar-se a les normes internacionals comptables del sector públic; i actualitzar un seguit de responsabilitats que s’han de posar al dia segons el nou Codi de l’administració. Baró i Marsol van destacar que és positiu que siguin els comuns els que presentin un primer document sobre la reforma ja que coneixen les necessitats de primera mà. Després, el Govern i el Consell General hi farà les seves aportacions. Així van exposar que caldria procedir sempre d’aquesta manera quan es tracti de lleis que regulen els comuns, tal com indica la Carta Europea de l’Autonomia Local.

A més, els cònsols van analitzar la Llei de l’esport, que fixa que els monitors i animadors de les activitats esportives han de tenir un diploma específic. Per això ara es reuniran amb el Govern per analitzar les afectacions que tindrà el text en els comuns. Així, Marsol va informar que el Comú de la capital encara espera rebre la proposta a partir de la qual plantejar-se participar a l’Agència tributària. De no ser que el Govern faci una proposta “que ens engresqui”, el posicionament seria quedar-ne fora.

A l’últim, es va informar que ja es disposa de l’informe del Congrés dels Poders Locals, que conclou que Andorra respecta la Carta de l’Autonomia Local.

Els comuns no portaran al TC la llei de competències

Tant Baró com Marsol van descartar ahir la possibilitat que tres comuns portin les noves lleis de competències i transferències al Tribunal Constitucional. “Ara mateix no hi haurà ni tres comuns, ni dos, ni un que presenti un recurs al Tribunal Constitucional”, va dir Baró. Però van recordar que un cop aprovades podria ser un comú el que prengués la iniciativa o bé el Consell General o els coprínceps. Quant a la possibilitat que el parlament prengui aquesta iniciativa, van deixar clar que “és legítim” ja que hi va haver un acord polític i els informes sobre la possible inconstitucionalitat van arribar després. Per tant correspon al Consell General actuar, si així ho considera.