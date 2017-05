Els estudis sobre l'heliport es faran en quatre fases i no es completaran si un és desfavorable

El Govern ha aprovat l’adjudicació dels treballs de redacció de la documentació necessària per a la construcció de l’heliport nacional, així com la direcció d’obres, per un import de 362.818 euros. Tal com ha recordat el ministre portaveu, Jordi Cinca, aquests treballs es faran en quatre fases que seran consecutives i en cas que una no sigui satisfactòria no es farà la següent.

Així, segons ha posat en relleu Cinca, si alguns dels estudis que s’han de fer donen com a resultat que els treballs “no poden tirar endavant” o que la “ubicació no sigui la ideal”, la següent fase ja no es farà. Malgrat tot, Cinca ha expressat l’esperança que aquests informes que han d’elaborar un equip multidisciplinari siguin favorables i que, per tant, es pugui continuar endavant el projecte. En aquest cas, s’espera que a finals del 2017 es puguin adjudicar i iniciar els treballs de la urbanització de la parcel·la, i que durant el primer semestre del 2018, es puguin adjudicar els treballs de construcció de l’heliport, amb la voluntat que pogués entrar en funcionament el 2020.

L’adjudicatària ha resultat l'UTE formada per Engitec-Suport, EC-Aitor Martin i Euroconsult, que faran estudis en diferents àmbits (aeronàutics i meteorològics, urbanístics i obra civil i arquitectònics) per determinar que la ubicació on es vol construir l’heliport nacional és la idònia.

D’altra banda, el consell de ministres ha licitat el concurs per a la unificació del disseny dels anuncis que es troben a les rotondes. En un primer moment es farà l'harmonització de la publicitat d’esdeveniments a nou rotondes de tot el país. També s’ha aprovat convocar un concurs per a la compra d’un camió llevaneus per a l’àrea de Conservació i Explotació de Carreteres.