Els funcionaris podran treballar a temps parcial i fer una altra feina

Els funcionaris i els treballadors públics podran treballar a temps parcial i desenvolupar una altra activitat professional fora de l’horari laboral, sempre que no entri “en conflicte d’interès amb les funcions que desenvolupen a l’administració general ni perjudiquin la seva bona imatge”.

Així ho preveu l’esborrany de l’avantprojecte de llei de la funció pública, que la titular de Funció Pública i Reforma de l’Administració, Eva Descarrega, ha fet arribar als integrants de la comissió consultiva de la Funció Pública i que obliga els funcionaris i treballadors públics a temps parcial a notificar prèviament al departament de Funció Pública l’exercici d’una altra activitat professional perquè aquest pugui verificar que es compleixen les condicions fixades.

El text manté la prohibició de realitzar qualsevol altra activitat professional, ja sigui al sector públic o al privat, per als treballadors públics a temps complet, llevat d’aquelles derivades de la gestió del patrimoni propi o familiar, i també es podrà col·laborar en el negoci familiar sempre que no es percebi cap remuneració per això. També podran prendre part en congressos, conferències i cursos en qualitat de ponents o formadors per raó de la plaça que ocupen; dedicar-se a la producció i creació literària, artística, científica i tècnica; portar a terme activitats de caràcter d’investigació en qualitat d’investigadors per raó de la plaça que ocupen i les altres activitats excepcionals que per a casos concrets autoritzi l’executiu.

Així mateix, i en haver introduït la jornada laboral a temps parcial, l’esborrany del projecte de llei de funció pública preveu que a partir dels 61 anys els funcionaris i treballadors públics que tinguin 25 anys de

servei puguin demanar la reducció parcial de la jornada laboral, amb una reducció proporcional de les retribucions i en les condicions que s’hauran de determinar per via reglamentària.

D’altra banda, i en el capítol sisè del text, el relatiu a la mobilitat dels empleats de l’administració, el projecte de llei, que recull les situacions previstes en la llei vigent com el trasllat, la reubicació i la comissió de serveis, preveu una nova casuística com és l’adscripció temporal.

Així, per necessitats del servei o raons organitzatives, l’administració podrà adscriure temporalment un funcionari o treballador públic a un lloc de treball diferent del que ocupi, sempre però que sigui de la mateixa família professional.

Aquesta opció està pensada per poder substituir un funcionari que tingui el lloc de treball en reserva, per ocupar un lloc vacant o de nova creació mentre té lloc el procediment de provisió i per substituir el titular d’un lloc de treball en el cas d’una baixa per malaltia o un permís administratiu. L’empleat adscrit temporalment a un altre lloc de treball percebrà la remuneració d’aquest sempre que no sigui inferior a la del lloc que ocupava.

Pel que fa al cas de la comissió de serveis, que la llei actual preveu que es pugui prorrogar una única vegada per un termini no superior a un any, l’esborrany preveu que es pugui prorrogar per un període no superior a dos anys.