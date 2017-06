Els grups acorden portar al Tribunal de Comptes els pagaments d’SDP

El Tribunal de Comptes serà l’encarregat de determinar si hi ha algun tipus d’irregularitat en els comptes dels dos consellers generals de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Víctor Naudi i Sílvia Bonet (ara ja independent), després de les acusacions mútues que s’han anat coneixent en els últims dies. Aquesta és la decisió que ahir va proposar el síndic general, Vicenç Mateu, durant la reunió de la junta de presidents i que va rebre el suport de totes les formacions que hi estan representades, segons va explicar ell mateix en acabar la reunió.

D’aquesta manera s’esperarà que SDP faci el tancament de comptes i posteriorment serà el Tribunal de Comptes, en base al que determina l’article 2 de la llei que regula aquest organisme, el que els fiscalitzarà i emetrà un dictamen. En aquest sentit, Mateu no es va voler pronunciar ahir –“no vull prejutjar”, va afirmar– sobre si hi hauria pogut haver un finançament irregular d’SDP amb diners del grup parlamentari. “El que volem és que siguin els auditors els que diguin el que hi ha i si tot és correcte, si hi ha deixadesa o alguna cosa més”, va indicar el síndic, segons el qual, una vegada es tingui l’informe del Tribunal de Comptes, “no es descarta cap possibilitat en defensa de la legalitat”. “S’ha de veure el que ens diuen i aleshores obrarem en conseqüència”, va reiterar el síndic davant de les preguntes dels mitjans de comunicació, tot i que no es va pronunciar sobre quan podria estar llest aquest dictamen.

Durant la reunió de la junta de presidents el conjunt de grups també van decidir, a proposta del president del grup demòcrata, Ladislau Baró, buscar el “mecanisme” perquè a partir d’ara les dotacions dels grups parlamentaris puguin quedar també sotmeses a la fiscalització del Tribunal de Comptes, cosa que ara no passa, perquè hi hagi una “transparència” més gran sobre la destinació dels diners que utilitza cada força política. En aquests moments aquest tribunal ja s’encarrega de fiscalitzar els comptes dels partits polítics, tal com es determina en la llei aprovada recentment sobre el seu finançament. Mateu també va donar a conèixer ahir que en vista que al si del grup mixt no hi ha hagut acord, “i sense que serveixi de precedent”, s’ha decidit cedir a Bonet un despatx a la planta -3 de l’edifici del Consell.

El debat sobre sanitat es farà el 8 i 9 de juny

El debat monogràfic sobre sanitat es farà el 8 i 9 de juny i tindrà el mateix esquema que el passat, sobre polítiques socials. Així mateix, el 15 de juny hi haurà una nova sessió de control al Govern, que anirà precedida de l’acte, a Casa de la Vall, en què el representant personal del copríncep francès, Patrick Strzoda, llegirà la carta en què Emmanuel Macron acata la Constitució. El 22 el Consell celebrarà una nova sessió ordinària, en què es ratificarà l’acord amb França sobre la viabilitat de les carreteres i inclourà altres textos que puguin estar a punt. També està previst que Víctor Naudi sigui nomenat representant al Consell d’Europa en substitució de Sílvia Bonet.