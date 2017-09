Els liberals pregunten al Govern pel cost total de The Cloud

“Pot establir el Govern un calendari de l’execució de treballs, així com anunciar el cost total per a la realització dels treballs de construcció de l’edifici ‘The Cloud?” Amb aquesta pregunta, el conseller general del grup liberal Josep Majoral vol que el Govern informi de la futura evolució de les obres d’aquest edifici i quin serà el seu cost. Majoral farà aquesta pregunta al ple del Consell General després d’haver analitzat la documentació rebuda sobre el projecte de The Cloud. Jordi Gallardo farà tres preguntes relacionades amb la sanitat. En concret, preguntarà “quina és la transferència que preveu incloure al pressupost 2018 per al SAAS i la CASS” i també demanarà pel nou conveni entre el Col·legi Oficial de Metges d’Andorra. Gallardo vol saber “quins són els motius que expliquen que el nou conveni encara no s’hagi pogut signar”. A l’últim, preguntarà pel suport d’Andorra a la candidatura de Barcelona com a futura seu de l’Agència Europea del Medicament, suport mostrat públicament pel ministre de Sanitat.

Per la seva banda, Ferran Costa s’interessa per la rasa oberta a l’església de Santa Coloma per poder projectar un mapping. Costa vol saber “quins estudis tècnics” avalen aquestes obres. El parlamentari liberal també preguntarà per les obres del voral i la voravia a la CG-2, a la zona de la Bartra, vist que “fa setmanes que han conclòs però ha quedat un tram de voravia inacabada”, i vol saber el motiu que “estiguin inacabades”. A l’últim, demanarà al Govern que expliqui “quins béns mobles que formen part del patrimoni cultural andorrà i no són de titularitat pública té el ministeri detectats a l’estranger”. Finalment, Judith Pallarés sol·licitarà al Govern que expliqui “quin contingut tindrà la titulació” que es vol oferir als informadors turístics.