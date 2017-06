Els partits van gastar 387.873 euros en les eleccions comunals del 2015

Les 18 candidatures que van concórrer a les eleccions comunals del 13 de desembre del 2015 van gastar globalment 387.873,11 euros, segons consta en l’informe definitiu corresponent a les despeses electorals del Tribunal de Comptes, organisme, però, que rebaixa les despeses degudament justificades pels partits a 382.137,12 euros.

Així, i segons les despeses acreditades pel Tribunal de Comptes i a les disposicions de la Llei qualificada de partits polítics i finançament electorals, les formacions percebran una subvenció global de 69.300 euros.

Aquestes xifres posen de manifest una lleugera rebaixa de la despesa electoral dels partits respecte als comicis comunals del 2011, quan les formacions van gastar 399.664,80 euros. A més, cal tenir en compte que en aquelles eleccions van concórrer-hi, a més, dues candidatures menys que en les del 2015.

Liberals d’Andorra (LdA), que va ser present a cinc parròquies amb les coalicions amb independents (Encamp, Ordino, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany) i amb Unió Laurediana (Sant Julià de Lòria), va ser la formació que més va gastar, 153.804,37 euros (149.999,43 euros validats pel Tribunal de Comptes) i, en funció dels resultats que va obtenir, li correspon una subvenció de 17.790 euros.

En canvi, i tot i tenir presència en una parròquia més, amb coalicions amb independents o amb agrupacions parroquials (Canillo, Encamp, Ordino, Andorra la Vella) o en solitari (Escaldes-Engordany i la Massana), Demòcrates per Andorra (DA) va registrar unes despeses electorals de 124.023,09 euros (123.903,43 acreditats segons l’informe) i li correspondrà una subvenció de 26.145 euros segons la proposta del Tribunal de Comptes.

Més modestes van ser les despeses del Partit Socialdemòcrata (PS), present a tres parròquies amb independents (Encamp, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany) i de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), que va presentar-se sota la denominació de Sentit Comú a la capital i a Escaldes-Engordany.

En el cas del PS, la formació va declarar unes despeses globals per a les tres llistes de 33.722,48 euros (33.403,91 validades pel Tribunal de Comptes) i li correspondrà una subvenció de 10.260 euros, mentre que en el cas d’SDP les despeses van ser de 13.835,88 euros (13.063,97 acreditats) i la subvenció proposada és de 2.900 euros.

En canvi, la plataforma electoral Laurèdia en Comú, integrada per independents i representants de diferents formacions polítiques i que només es va presentar a Sant Julià de Lòria, va declarar unes despeses de 36.313,29 euros, les mateixes que va validar en aquest cas el Tribunal de Comptes, i rebrà una subvenció de 5.225 euros.

En el cas de la plataforma massanenca Ciutadans Compromesos, la candidatura es va gastar 26.174 euros en els comicis comunals del 2015 (25.453,10 euros justificats segons l’informe del Tribunal de Comptes) i li correspondrà una subvenció de 6.980 euros.

Quant a les observacions del Tribunal de Comptes, l’òrgan constata, a diferència d’anteriors comicis, que totes les candidatures han complert les seves obligacions respecte als principis generals de comptabilitat, que les aportacions de particulars s’han ajustat a les disposicions de la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral i que la majoria de despeses declarades corresponen també als conceptes previstos en la llei.

No obstant això, l’òrgan fiscalitzar remarca el retard en la presentació de la documentació de les candidatures de Liberals d’Andorra, ho van fer el 25 de maig del 2016, i els adverteix que això suposa una infracció de les obligacions previstes. El Tribunal també remarca no haver rebut la confirmació de dos proveïdors que van prestar serveis a les candidatures de DA, que van facturar un total de 44.996 i 13.185 euros respectivament.