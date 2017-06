Els treballadors que manipulin amiant només hi podran treballar durant quatre hores al dia

El màxim que una persona que treballi amb amiant o amb objectes que el continguin podrà treballar amb aquest producte serà de quatre hores al dia, ja que és el màxim que podran fer servir els equips de protecció necessaris. Aquesta és una de les mesures que s'inclouen en el nou reglament regulador sobre les disposicions necessàries per prevenir els riscos derivats d'aquest material. Tal com ha explicat el cap de l'àrea d'Inspecció de Treball, Esteve López, aquest reglament serveix per concretar molt més el que ja s'establia fins ara, i que era que les empreses havien d'elaborar uns plans de treball per preveure mesures de protecció. Amb això, ha afegit, es dona seguretat jurídica. A més, es determina que els treballadors hauran de fer unes hores de formació i es crea un registre d'empreses de risc en relació a l'amiant.

Tal com ha detallat el cap de l’àrea d’Inspecció de Treball, Esteve López, aquest reglament serveix per concretar molt més el que ja s'establia fins ara, i que era que les empreses havien d'elaborar uns plans de treball per preveure mesures de protecció, però això generava dubtes i, per tant, amb aquest text es pretén donar més seguretat jurídica. Així, López ha recordat que el 2010 es va aprovar el reglament de seguretat i de protecció de la salut en les obres de construcció, que desenvolupava les mesures preventives bàsiques per enderrocar edificis o altres instal·lacions on hi hagi amiant. Ara es tira endavant un reglament específic, que segueix la directiva europea i concreta les disposicions mínimes de seguretat i de salut per protegir els treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a l’amiant durant el treball.

Una altra de les novetats és que es crea el registre d’empreses de risc per amiant, on s’hauran d’inscriure totes aquelles que vulguin fer treballs amb aquest material. També es determina que tant els tècnics com els operaris hauran de fer unes formacions de vint hores després de les quals es faran proves d’avaluació. A més, s’analitzarà l’ambient de treball i s’haurà de fer un seguiment de la salut dels treballadors, abans de l'inici de l’activitat i posteriorment amb certa periodicitat, i també a aquells empleats que hagin estat en contacte amb aquest material. Pel que fa als equips de protecció dels treballadors es preveu la realització d’un registre dels canvis de filtres, amb les dates i hores de treball, i d’un registre per a cada treballador que indiqui l’hora d’inici i finalització de la jornada, ruptura d’elements o exposicions accidentals, entre d’altres. Es fixen, a més, mesures higèniques en l’ús del material i es determina els plans de treball que hauran de presentar les empreses, que ja es preveien però que ara s’amplien concretant tot un seguit de criteris.