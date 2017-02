Encamp adjudica l'aparcament de Prada de Moles per 87.000 euros perquè estigui enllestit abans de l'estiu

El Comú d'Encamp ha adjudicat per un import de 87.000 euros la construcció de l'aparcament a la Prada de Moles. Tal com ha posat en relleu el cònsol major, Jordi Torres, la voluntat és que aquesta infraestructura (amb una capacitat per a uns 150 vehicles) pugui estar enllestida abans de l'estiu per, d'aquesta manera, "donar servei no només a la zona esportiva" sinó també "als veïns",segons Torres, que ha destacat que d'aquesta manera es donarà "resposta" a un indret en què ara com ara manquen places d'aparcament.



En la sessió de Consell de Comú celebrada aquest dilluns també s'ha donat el vistiplau a la licitació del concurs per a una nova fase del passeig de Mojàcar, que s'afegirà a la que ara com ara ja es troba en marxa. Es tracta d'un nou tram (entre el pont del 14 de març i les Bons) de l'itinerari cultural les Bons, el Tremat, Encamp i la Mosquera, que arrencarà aquest any però que no estarà completada fins al primer semestre de l'any que ve ja que, tal com ha destacat Torres, es tracta d'una fase més complexa que la que ja s'està duent terme, perquè hi ha més barreres arquitectòniques, com escales. A més a més, segons ha detallat Torres, també s'ha decidit embellir un tram de la vorera el carrer Bonavista que dona accés al Funicamp, una intervenció que s'aprofitarà també per adequar una zona d'esbarjo amb una font i uns bancs. Aquesta obra té un cost de 42.000 euros. També, s'ha decidit soterrar els contenidors de la placeta de Sant Miquel, altres que es troben prop de les escoles i dur a terme millores a les grades i els lavabos del circuit de gel de Pas de la Casa.

E-Park D'altra banda, Torres ha anunciat que el mes que ve es posarà en marxa la targeta per als aparcaments E-Park, que de moment serà compatible amb Escaldes-Engordany. D'aquesta manera, el cònsol major ha comentat que s'ha adaptat el sistema i que s'ha vist que, de moment, es podrà fer servir la targeta a Escaldes-Engordany i que es continuarà treballant perquè també sigui operativa amb la capital. D'altra banda, el Comú ha acordat que els de bases que s'elaborin a partir d'ara tinguin en compte els requisits de sostenibilitat d'Andorra Regenera, la qual cosa els permetrà, també, poder-se beneficiar de crèdits tous amb les entitats bancàries.

Túnel d'Envalira En la sessió de Consell de Comú també s'ha posat sobre la taula, a preguntes de Liberals d'Andorra + Independents, la gratuïtat de túnel quan el port d'Envalira està tancat. D'aquesta manera, Jordi Troguet, ha destacat que hi ha hagut darrerament declaracions contradictòries entre el cap de Govern i el ministre d'Ordenament Territorial sobre aquesta gratuïtat, ja que es va afirmar que ho és quan tanca el port en un dels casos i quan tanca el port i els accessos amb França. El conseller de l'oposició creu que el "Comú té la suficient competència per exigir aquesta gratuïtat" i ha tornat a reiterar que es tracta d'una "discriminació" que els veïns del Pas hagin de pagar l'únic túnel de pagament del país, amb la qual cosa ha tornat a posar sobre la taula el rescat de la concessió. Torres li ha recordat que aquesta qüestió és competència del Govern i que el que hauria de fer és traslladar l'assumpte als seus companys del Consell General perquè facin una pregunta al Govern, si bé també ha destacat que no descarten fer gestions al davant de l'Executiu per saber quina és la situació ara com ara, que entén el "neguit dels ciutadans" i que quan el port està tancat el túnel hauria de ser gratuït. Per la seva banda, el conseller del PS + Independents Pere Marsenyach ha dit que malgrat la competència és del Comú si es pot demanar una millora s'hauria de fer.

A l'últim, Troguet també ha preguntat pel soterrament de l'accés al Centre Residencial en Alçada Medicoesportiu d'Andorra (Cramea) i el cònsol ha dit que es valora quin sobrecost pot tenir respecte del projecte inicial, d'uns 600.000 o 700.000 euros, tot i que ha avançat que potser no serà superior al 10%. En aquest cas, ha destacat que cal soterrar aquest accés ja que a la zona hi ha tres pistes d'esquí i una línia de canons.

Durant la sessió de Consell de Comú, el de les Talles, també s'ha fet l'arrandament dels cortons, amb què s'ha tancat la sessió.