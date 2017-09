Espot no tanca la porta a ser successor de Martí però assegura que hi ha persones "amb més experiència"

El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, és un dels noms que figuren a la llista de possibles candidats de Demòcrates per Andorra a cap de Govern per a les properes eleccions generals. Després que aquest dilluns Toni Martí obrís el debat sobre qui hauria de ser el seu successor, Espot no ha tancat la porta a figurar dins les travesses, tot i que també ha plantejat que hi ha persones més preparades que ell. En ser preguntat sobre si li agradaria ser a les llistes ha respost amb un "ni un sí ni un no". Però "quan es plantegi el debat", "estarem en disposició de parlar-ne amb tranquil·litat". Ara bé, hi ha persones "amb més experiència i capacitació", "per sobre de la meva", ha assegurat.

El debat sobre qui ha de ser el candidat de Demòcrates per Andorra per a cap de Govern a les properes eleccions generals (en principi tocarien el 2019), ja està sobre la taula. Va ser el mateix Toni Martí qui el va obrir aquest dilluns de manera pública, durant un acte de la Universitat d'Estiu d'Andorra. L'actual cap de Govern considera que el seu successor s'hauria d'escollir a finals d'aquest any o a principis de l'any vinent, i que hi ha "diversos candidats que ho poden fer molt millor que jo mateix". Un dels noms que sona amb força és el del ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot. I ha estat ell mateix qui ha valorat, aquest dimarts, si realment hauria de figurar a la llista de candidats.

Davant la pregunta de si li agradaria ser candidat a cap de Govern, ha respost amb un "ni sí ni no", afegint que és un debat "que no es planteja en l'actualitat". Quan toqui, "estarem en disposició de parlar-ne amb tranquil·litat", d'analitzar "els pros i els contres". Ara bé, Espot ha assegurat que, "des del meu punt de vista", hi ha persones "dins la família demòcrata amb més experiència i capacitació", "per sobre de la meva", per encapçalar la llista de DA "amb absolutes garanties". "No cal donar noms, tothom els coneix", ha deixat anar. I no dubta que dins de DA s'assolirà el consens en l'escollit final.

Espot ha assegurat que està centrat en el dia a dia de la cartera que lidera, a la qual s'hi ha de dedicar "en exclusiva". "Hi ha molta feina a fer" i l'obligació del Govern és complir amb el programa electoral de les passades eleccions. En definitiva, el debat l'ha volgut deixar per a més endavant.