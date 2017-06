Espot preveu externalitzar part del servei del SAD si hi ha més demanda

Serà el 15 de juliol quan de manera efectiva la trentena de treballadors que ara ofereixen el Servei d’Atenció Domiciliària als comuns passin a ser treballadors de l’administració central i el servei gestionat pel Govern, tal com ja es va acordar. De fet, ahir ja es va signar el primer acord amb el SAAS i els set treballadors que té l’ens ja van passar a ser assumits pel Govern. El proper 1 de juliol totes les parròquies menys Encamp faran efectiu aquest traspàs de personal i la parròquia encampadana ho farà el proper 15 de juliol, per qüestions de calendari de consell. Amb la nova gestió, i la voluntat de potenciar el SAD, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, va manifestar ahir que “es preveu un increment d’usuaris amb l’ampliació horària diürna i nocturna, i de més usuaris amb més dependència”. És per això que, a més d’una possible incorporació de més recursos humans, Espot va manifestar que també es pot “atendre via externalització empreses que ja estan instal·lades a Andorra”, va dir.

El Govern i el SAAS van signar ahir el conveni per al traspàs de sis treballadors familiars i un coordinador que passen a la plantilla del ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior. Tal com va explicar Espot, s’han mantingut les condicions de treball d’aquestes persones, ja que el coordinador farà les mateixes tasques que feia fins ara, i els drets que tenien consolidats se’ls respecten. A més, Espot va afegir que en el futur podrien incorporar-se al pla de pensions dels funcionaris i a la mútua. El que sí que podran patir és alguna modificació horària en la seva jornada laboral, en funció de les necessitats del servei i la nova reorganització.

El ministre va informar que de cara a l’usuari no ha de suposar cap canvi, ja que fins i tot es respectarà que puguin ser atesos per les mateixes persones. En el cas concret dels treballadors del SAAS, fins ara donaven servei, per exemple, a Sant Julià de Lòria i ho continuaran fent.

Per la seva banda, el director general del SAAS, Josep Maria Piqué, va manifestar que “té més sentit” que aquest servei passi a dependre d’Afers Socials i ha celebrat la signatura d’aquest conveni.

A finals d’any, el servei d’atenció domiciliària tenia 148 usuaris i suposava un cost per a les sis corporacions, ja que Sant Julià no disposava de treballadors, de gairebé 600.000 euros, sent Escaldes la que més plantilla tenia amb 13 persones.