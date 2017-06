Fuster-Fabra assegura que amb els Cierco “s’ha fet una gran injustícia”

“Els senyors Cierco han estat clients meus i són amics meus, clients i amics, i els defensaré sempre perquè crec que amb ells s’ha fet una gran injustícia.” Així de contundent es va mostrar l’advocat José María Fuster-Fabra durant la seva compareixença davant la comissió d’investigació sobre l’Operació Catalunya (CIOC) al Parlament català responent a una interpel·lació de la diputada de Catalunya Sí que es Pot Àngels Martínez Castells.

Fuster-Fabra, però, que va insistir en diverses ocasions –segons consta a la transcripció de la sessió de la CIOC– en l’amistat i les relacions entre les dues famílies i en la “injustícia tremenda” de què han estat víctimes, no va poder concretar si els màxims accionistes de Banca Privada d’Andorra (BPA) fins a la intervenció de l’entitat, els germans Higini i Ramon Cierco, estan fent o no un doble joc entre el que afirmen i expliquen a Andorra i el que diuen a Espanya.

“No he parlat amb ells, no tinc ni idea de quina estratègia porten, ni n’hem parlat ni m’han explicat absolutament res”, va assegurar el lletrat davant la pregunta de Martínez per mirar de corroborar el possible “joc a dues bandes” que havia afirmat el periodista Ernesto Ekaizer, també davant la comissió, que portaven els Cierco.

D’altra banda, i després que el diputat de Junts pel Sí Lluís Guinó demanés al lletrat que precisés per què considerava que els màxims accionistes de BPA han rebut un tracte injust, Fuster-Fabra va destacar que “crec que es va aprofitar contra ells una nota injusta que va fer el FinCEN”. En aquest sentit, el compareixent va recordar que el departament de delictes financers i control del Tresor nord-americà “va emetre una nota que deia una sèrie de qüestions que després el mateix FinCEN ha retirat”.

Per aquest motiu, l’advocat, que va apel·lar al secret professional per no respondre a la pregunta sobre si la intervenció del banc s’hauria produït perquè en un moment determinat no van voler donar informació a la policia espanyola, considera que la nota del FinCEN “es va aprofitar per quedar-se un banc que no era, penso, diferent dels altres bancs andorrans, i un banc que funcionava molt bé a Espanya, que era Banco Madrid”.

I en aquesta línia, Fuster-Fabra, que va mantenir un dur enfrontament amb la diputada de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) Mireia Boya, va assegurar amb contundència que pensava que “va ser una expropiació injusta”.