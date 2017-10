Gairebé la meitat de les comissions rogatòries són per casos de blanqueig

Gairebé la meitat de les comissions rogatòries (48,1%) rebudes en matèria penal per les autoritats andorranes des del 2012 i fins al setembre passat fan referència a delictes de blanqueig de diners o valors. Així es desprèn de la resposta facilitada des dels ministeris d’Afers Socials, Justícia i Interior i del d’Afers Exteriors a una pregunta de la consellera general de Liberals d’Andorra Judith Pallarés sobre les actuacions en matèria de cooperació penal internacional, que ahir recollia el Butlletí del Consell General.

Així, en aquest període s’han rebut fins a 1.359 comissions rogatòries, 1.245 a través del ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior i 14 a través del ministeri d’Afers Exteriors en provenir de països amb els quals no hi ha cap conveni en aquesta matèria. D’aquestes, 654 corresponen a casos relacionats amb el blanqueig, 460 (34,1%) a delictes d’estafa i 167 (12,41%) a casos de contraban.

Així mateix, des de l’executiu, que recorda que una mateixa comissió rogatòria pot fer referència a més d’un delicte, es destaca que hi ha fins a 417 comissions rogatòries, les que tenen per objecte la citació a un judici que es fa fora del país o al lliurament de notificacions judicials, en les quals no s’especifica el delicte concret.

Quant a les respostes a aquestes comissions, a 963 se’ls ha donat compliment, 5 han estat parcialment diligenciades, 112 encara estan pendent de diligenciar, 3 han estat anul·lades per la part requeridora i 276 s’ha retornat sense complimentar per diferents motius com poden ser la falta d’informació suficient o errors en el procediment establert.

Pel que fa a la procedència de les comissions rogatòries, el 81% (1.103) provenen d’Espanya, mentre que la segueixen Portugal, França, Suïssa i Països Baixos, amb 91, 47, 13 i 11 peticions respectivament.

Així mateix, i responent a una altra de les qüestions plantejades per la consellera general del grup liberal, l’executiu explica que des del 2012 s’ha permès a agents estrangers, prèvia autorització per l’autoritat judicial, d’assistir a l’execució de la comissió rogatòria fins en 11 ocasions. En sentit invers, les autoritats andorranes han assistit a 12 comissions a l’exterior.

Govern, ferm en el tema del destí del 20% de les multes de Duana

La falta del reglament sobre el destí del 20% de l’import de les sancions en matèria tributària duanera, que el Codi de Duana preveu que s’usi com a incentiu i complement de finançament de la jubilació i de millores socials dels funcionaris, “no ha causat cap perjudici als membres del cos”. Així ho assegura el ministre de Finances, Jordi Cinca, en resposta a una interpel·lació del parlamentari del PS Gerard Alís, en la qual argumenta que la quantitat pagada per l’executiu en concepte de prestacions de jubilació és “molt superior” als imports comptabilitzats per les multes. Així, diu Cinca, l’import corresponent al 20% de les sancions entre els anys 2004 i 2016 (603.925 euros) “tot just ha cobert el 14,1% de la quantitat pagada pel Govern per jubilacions (4,2 milions)”.