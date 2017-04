Iniciativa Ciutadana i Verds donen per “tancada” la coalició Junts

Verds d’Andorra i Iniciativa Ciutadana (IC) donen per tancada la coalició Junts, amb la qual van concórrer amb el Partit Socialdemòcrata a les eleccions generals del 2015. Així ho van anunciar ahir les dues formacions en un breu comunicat, en el qual asseguren que, un cop arribat a l’equador del pacte, que era per a tota la legislatura, han pres aquesta decisió “després de no poder arribar als objectius marcats i tenint en compte les desavinences”.

En la nota, on tot i assegurar que consideren que “serà més productiu buscar altres maneres de seguir treballant pel país” deixen la porta oberta a poder treballar algun aspecte conjuntament en un futur, s’apunta a la “falta de comunicació” amb el PS com una de les principals causes de la ruptura i, segons van explicar fonts properes a les dues formacions, la manca d’entesa s’ha fet evident a l’hora de tractar qüestions parlamentàries, com tot el relacionat amb l’afer de Banca Privada d’Andorra i la suma del PS al pacte d’Estat per a la negociació de l’acord d’associació amb la Unió Europea, entre d’altres, temes dels quals IC i els Verds “s’han assabentat per la premsa”.

Per la seva part, el primer secretari del Partit Socialdemòcrata, David Rios, que va lamentar la “decisió unilateral” de Verds i Iniciativa Ciutadana així com que “el pacte no s’hagi pogut mantenir tota la legislatura”, va admetre l’existència de “dificultats de comunicació”, que va atribuir però al fet que cap de les altres dues formacions tenia representació parlamentària.

En aquest sentit, Rios, que va recordar que la coalició va concórrer als comicis amb unes expectatives que no es van assolir, va precisar que amb només tres consellers hi ha hagut molta feina, un fet que ha dificultat aquesta comunicació.

Així mateix, Rios, que igual que Verds i IC en el comunicat no va descartar futures col·laboracions i va remarcar que el PS “té les portes obertes a tots els que hi vulguin fer aportacions”, va explicar que precisament dilluns passat hi havia convocada una reunió de Junts per tractar el tema de la reforma de les competències i transferències dels comuns, una trobada a la qual no va assistir cap representant dels Verds i sí en canvi d’Iniciativa Ciutadana, que van comunicar la decisió adoptada i ja no van voler mirar de resoldre el problema.