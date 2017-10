Jover: "L’educació és l’eina més important per lluitar contra radicalismes i extremismes"

Després de tres dies de debats entre polítics d'arreu del món, la XVI sessió de tardor de l'assemblea parlamentària de l'Organització per la Seguretat i Cooperació d'Europa (OSCE-PA) s'ha clos aquest dijous al migdia. No sense abans posar sobre la taula un debat sobre l'educació i el seu paper per garantir l'estabilitat i el desenvolupament de les societats. L'educació com a garantia per mantenir la pau, tal com han defensat alguns dels ponents parlamentaris principals. I tal com ha defensat també el mateix ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover: "És l'eina més important per canviar la societat en el sentit que es vulgui i, evidentment, també per lluitar contra radicalismes i extremismes".

Per tot plegat, els parlamentaris han coincidit en la necessitat que l'escolaritat sigui obligatòria per a tots els infants i joves. En aquest sentit, la consellera demòcrata i representant andorrana de la delegació de l'OSCE-PA, Meritxell Parlmitjavila, ha confiat que en les properes sessions "surti alguna resolució que forci als governs" a garantir aquest punt.

Jover, i també la directora de l'escola andorrana, Ester Vilarrubla, han explicat davant l'OSCE-PA el model educatiu andorrà amb els tres sistemes públics, gratuïts i de lliure elecció, "un dels punts forts que han ajudat a mantenir la cohesió social" al país, sobretot davant l'explosió demogràfica de les darreres dècades, ha ressaltat Jover. El ministre també ha destacat, com a tret diferencial andorrà, que més del 95% dels escolars estan dins el sistema públic.

Pel que fa a la lluita contra els radicalismes, el ministre ha exposat que a Andorra ja fa temps que es treballa en aquesta línia dins l'educació, per formar una "ciutadania democràtica". Així, el model que s'ha d'anar eliminant és el clàssic d'educar per arribar a l'ensenyament superior i el mercat laboral, en detriment d'apostar per "formar ciutadans responsables i crítics". És a través de l'escola, ha defensat, que "evoluciona el propi país".

D'altra banda, durant aquest debat sobre l'educació, els ponents han defensat idees com que aquesta serveix per prevenir conflictes i per protegir infants que es troben a països amb conflictes. També és una eina per lluitar contra la globalització, per acabar amb estereotips i per promoure la tolerància i el respecte.

Felicitacions a Andorra

En acabar la sessió de l'OSCE-PA la consellera Palmitjavila ha assegurat que han estat felicitats per com s'ha desenvolupat l'organització del congrés i pels temes escollits: educació, medi ambient i ciberseguretat, els quals "han suscitat interès i preocupacions comunes". En el cas de l'educació, ha estat la primera vegada que se n'ha fet un debat monogràfic. Palmitjavila ha confiat que aquest tema es reprengui en properes sessions.