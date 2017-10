La candidatura a l’executiva, per la regeneració democràtica

Treballar per a la regeneració democràtica per tal que la ciutadania pugui tornar a confiar en els partits polítics. Aquest és un dels reptes que planteja la llista que es postula per encapçalar la nova executiva del Partit Socialdemòcrata (PS) liderada per Susanna Vela, a banda de la preparació de les properes eleccions generals o la reforma de la llei electoral o la nacionalitat. Tot això potenciant la participació ciutadana. Vela va explicar que la llista que haurà de ser validada pel proper congrés de la formació està formada per un equip de gent molt solvent i amb ganes de treballar, que combina experiència política i joventut, un aspecte que dona aire fresc i renovació. Tot això amb el suport de molta altra gent de la formació. L’acompanyen Pere López i Carles Sánchez.