La comissió insisteix perquè la direcció de l’INAF comparegui

Després que el president del consell d’administració de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), Raül González, va comunicar a la comissió especial de Vigilància i Prevenció de Risc per a l’Estabilitat Financera la seva predisposició a comparèixer conjuntament amb el nou director de l’organisme, Ramón López, a finals de juny i no a l’abril com sol·licitava la comissió, ara aquesta està disposada que només comparegui un dels dos si això “ha de facilitar l’agenda” i fer que la compareixença pugui tenir lloc aquest mateix mes.

Així ho van explicar fonts properes a la comissió després de la reunió que van mantenir ahir, en què es va tractar la proposta que González va fer arribar per carta al president de la comissió, Ladislau Baró, i que molts dels integrants van considerar “una nova presa de pèl”.

Per això, ara Baró enviarà una carta als responsables de l’INAF indicant que si hi ha dificultats d’agenda, com assegurava González en la missiva, perquè els dos dirigents puguin comparèixer davant la comissió, ho faci només un.

D’altra banda, en la reunió també es va abordar la proposta de l’executiu per elaborar conjuntament un pla estratègic per a la plaça financera. En aquest sentit, les fonts consultades van explicar que es demanarà a l’assessor de la comissió un treball més aprofundit en relació amb les opcions del Banc Central Europeu i del Fons Monetari Internacional per acabar de tancar una posició i poder contrastar-la posteriorment amb la tasca que ha fet l’executiu.