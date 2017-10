La concessió d’Arcalís preveu que el privat adquireixi almenys un 76%

El concurs públic que ha de permetre l’entrada d’un soci privat a Ordino-Arcalís preveu una aportació mínima per part d’aquest inversor de 3 milions d’euros, fet que suposa que passaria a obtenir un 76% de les accions de Secnoa aproximadament. Segons va explicar el cònsol major, Josep Àngel Mortés, en la reunió de poble d’ahir, aquestes xifres s’han fet tenint com a base que el 24% de les accions (que computarien com a endeutament) és el màxim que el Comú pot assumir per tal que les finances siguin sostenibles.

Així, el capital social de Secnoa després de l’ampliació de capital amb l’entrada d’aquest soci privat seria d’un mínim de 3.947.368 euros. Això permetria fer front a les inversions previstes al pla director, que pugen a 10 milions d’euros. D’aquest import, un màxim de 7 milions es podrien finançar a través de deute, amb la garantia de l’inversor, i els 3 milions restants correspondrien a l’aportació mínima del privat en l’ampliació de capital.

El concurs també fixa que la durada de la concessió serà per 50 anys, que “d’entrada” no serien prorrogables i, per tant, caldria fer una nova concessió. L’espai que s’oferiria és tot el territori actual de l’estació. Mortés va voler remarcar que el més important no és el percentatge que passarà a mans d’un privat durant aquest període sinó “el pacte de socis que puguem fer”. En aquest sentit va dir que “les decisions més importants, com el finançament o les noves inversions, es prendran conjuntament”. Hi ha un “acord de socis que blinda diferents decisions que no pot prendre el privat sense el consentiment del Comú”, va remarcar. Altres accions que l’inversor no podrà adoptar sense el vistiplau del Comú fan referència al trasllat social i de les oficines de la societat, les adquisicions i vendes o gravàmens d’actius per més de 100.000 euros, la modificació de l’objecte social o de la denominació de la societat, la distribució de dividends, o la designació de consellers professionals. A banda, s’obligarà l’adjudicatari a protegir elements com ara la vegetació o els camins, executar les obres previstes al pla director, promoure les activitats d’estiu, col·laborar amb els comerços parroquials, promoure i mantenir els esdeveniments esportius, i respectar les captacions d’aigua existents, entre d’altres.

El concurs públic es preveu publicar al BOPA en les properes setmanes i la intenció és poder tenir-ho adjudicat a mitjans de la temporada d’hivern. Mortés va confirmar que fins ara no han rebut cap més oferta que la de Saetde. Amb tot va remarcar que el concurs es farà complint amb tots els requisits de concurrència pública i en aquest sentit va remarcar que “totes les ofertes seran benvingudes”.

A banda de les millores que suposarà per al camp de neu, el cònsol major d’Ordino va remarcar que l’entrada d’un privat comportarà un alliberament important de deute comunal. En aquest sentit va assenyalar que, a partir del 2019, es podria disposar d’entre 500 milions i 600 milions d’euros per invertir en millores a la parròquia.

La reunió de poble va reunir ahir unes 200 persones i va comptar amb una nodrida presència de membres de l’executiu i del Consell General amb el cap de Govern i el síndic general al capdavant, respectivament.