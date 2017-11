La convocatòria del pla Renova es prorroga fins al 15 de desembre ja que hi ha disponibles uns 600.000 euros

El Govern allarga el termini per optar a una de les ajudes del pla Renova fins al 15 de desembre, ja que no s'ha esgotat l'1,5 milió d'euros disponibles. D'aquesta manera, aquest any hi ha hagut un 8% de sol·licituds més que en el mateix període de l'any passat per optar a una ajuda per a la millora del parc immobiliari, l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables, però es dona la circumstància que el pressupost d'aquestes obres és inferior a anys anterior, per la qual cosa entre els projectes atorgats i els compromesos s’han invertit 900.000 euros del total disponible.

El Govern ha decidit allargar el termini per demanar els ajuts previstos en el marc del programa Renova (destinat a la millora del parc immobiliari, l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables), ja que encara queden disponibles gairebé 600.000 euros del milió i mig que hi havia previst inicialment.

La convocatòria es tancava el 15 de novembre i veient que encara quedaven disponibles diners, l’executiu ha decidit allargar el termini fins al 15 de desembre. “La voluntat és que es pugui utilitzar el conjunt de la partida prevista”, ha remarcat el ministre portaveu, Jordi Cinca, en presentar aquesta pròrroga.

Tal com ha concretat Cinca, de moment s’han presentat un 8% més de sol·licituds que en el mateix període de l’any passat però la quantitat demanada és inferior, és a dir, que hi ha previstes més obres de millora però amb pressupostos més baixos que en convocatòries anteriors i per això “la partida no s’ha esgotat”. Entre els projectes atorgats i els compromesos s’han invertit 900.000 euros del total que hi ha disponible, 600.000 dels quals ja atorgats i 300.000 de projectes que estan en estudi.