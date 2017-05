La CTU recomana al Govern que no atengui el recurs contra l'interès nacional de la plataforma de Soldeu

La comissió tècnica d'urbanisme (CTU) ha recomanat al Govern que no s'atengui el recurs de la família Viladomat contra la declaració d'interès nacional de la plataforma esquiable a Soldeu. D'aquesta manera, i segons ha destacat el ministre portaveu, Jordi Cinca, des de la CTU s'ha valorat que no hi ha arguments suficients perquè s'atengui el recurs. Cinca ha defensat que hi ha "la necessitats de fer" aquestes obres per acollir esdeveniments com la Copa del Món del 2019 i, per tant, ha conclòs que "no és raonable discutir" l'interès d'aquesta projecte no només per a una estació sinó per al país en general.

La comissió tècnica d'urbanisme (CTU) ha recomanat al Govern que no atengui el recurs de la família Viladomat contra la declaració d'interès nacional de la plataforma esquiable de Soldeu. Així ho ha explicat el ministre portaveu, Jordi Cinca, que ha remarcat que no tenen més detalls sobre aquesta resolució de la comissió, ja que l'informe no ha estat encara traslladat al ministre d'Ordenament Territorial.

Tal com ha destacat Cinca, sembla que des de la CTU s'ha valorat que no hi ha arguments suficients perquè s'atengui el recurs, la qual cosa ha "satisfet" l'executiu.

Cinca ha defensat que hi ha "la necessitats de fer" aquestes obres per acollir esdeveniments com la Copa del Món del 2019 i que això ha estat "posat en relleu per la FIS" tot i que desconeixen "en quin format". D'aquesta manera, el ministre responia als dubtes sobre si la FIS ha demanat realment o no aquestes millores. El ministre portaveu ha conclòs que "no és raonable discutir" l'interès d'aquest projecte, no només per a una estació sinó per al país en general. D'aquesta manera, ha apel·lat a una major "amplitud de mires" en aquest assumpte perquè no serà només en benefici d'una estació o d'un lloc en concret.