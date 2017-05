La CUP lamenta l’abstenció de JxS que frena la compareixença de Cinca

El grup parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP)-Crida Constituent ha lamentat l’abstenció del grup de Junts pel Sí que frenava la petició de compareixença del ministre de Finances i portaveu de l’executiu, Jordi Cinca, davant la comissió d’investigació sobre l’operació Catalunya al Parlament català.

Des de la majoria de JxS, que va votar en canvi favorablement a la petició de tota la resta de compareixences relacionades amb Andorra, es va assegurar que la decisió d’abstenir-se havia estat per una “qüestió competencial” en considerar que la cambra catalana no té competències per citar membres d’un executiu estranger.

No obstant, fonts properes a la CUP-Crida Constituent, grup que havia sol·licitat les compareixences “andorranes” davant la comissió, van negar que des del Parlament de Catalunya no es pugui sol·licitar la compareixença de membres de governs d’altres països, tot i que sí que van recordar que en aquest cas, i a diferència del que passa amb els altres compareixents, aquests “no estan obligats a venir perquè reten comptes a altres parlaments i a legislacions diferents de la catalana”.

Per això, i perquè malgrat la manca d’obligació d’acudir a la comissió no hi ha cap motiu pel qual no es pogués citar Cinca, les fonts consultades consideren que l’argument de la qüestió competencial “és únicament una simple excusa” per evitar que es demani la compareixença del ministre de Finances.

I és que des de la CUP-Crida Constituent no s’entén que des del grup majoritari es votés favorablement a la petició de compareixença del president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, i d’altres ciutadans andorrans i no es fes el mateix en la votació per sol·licitar la compareixença de Cinca.

Quant als motius, les fonts consultades van apuntar dues possibilitats. D’una banda, els lligams i relacions que puguin tenir JxS, o com a mínim una de les formacions que componen el grup –l’antiga Convergència i Unió–, i de l’altra, i veient com està evolucionant el cas de l’expresident català Jordi Pujol i la seva família, per “estalviar-se” algunes preguntes de la resta de diputats que conformen la comissió d’investigació de l’operació Catalunya que els podrien ser “incòmodes”.

Cal recordar que en la comissió, en la reunió del 4 de maig passat, sí que es van aprovar les peticions de compareixença dels màxims accionistes de Banca Privada d’Andorra (BPA), els germans Higini i Ramon Cierco, de l’ex-conseller delegat Joan Pau Miquel i de l’exsecretària del consell d’administració de l’entitat Rosa Castellón. Així mateix, també es va acordar citar, en qualitat d’exadvocat dels germans Cierco, Jaume Bartumeu, i l’actual ambaixador d’Espanya a Andorra, Manuel Montobbio, l’exagregat d’Interior de l’ambaixada Celestino Barroso i l’exagregat d’Interior de la seu diplomàtica i inspector en cap de la Policia Nacional espanyola Bonifacio Díaz.