La Fundació Privada Tutelar atén tretze usuaris en el programa Integra adults i assumirà un altre d'inclusió de joves discapacitats

La Fundació Privada Tutelar està duent a terme des de fa uns mesos una prova pilot del programa Integra adults, que té per objectiu potenciar el lleure entre les persones adultes que tenen una discapacitat. El nombre de persones que ara com ara duen a terme una activitat en el marc d'aquest projecte s'eleva a tretze, tal com ha explicat el president del patronat de la Fundació Privada Tutelar, Joan Carles Rodríguez Miñana. De manera paral·lela a aquest projecte, l'entitat iniciarà una prova pilot d'un programa per a la inclusió de joves amb una discapacitat greu i que tinguin entre 16 i 25 anys. Tal com ha explicat el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, aquest programa podria posar-se en marxa atenent una desena de persones.

Integra adults permet que persones que tenen una discapacitat puguin gaudir d'activitats com ara zumba, natació o anglès o trobar-se amb amics, i per dur a terme el projecte s'ha aprofitat un romanent de 31.000 euros de la dotació que va fer a la fundació l'excopríncep François Hollande. L'objectiu, segons Rodríguez, és que els usuaris puguin integrar-se en "una activitat de lleure ordinària i alhora que s'ajudi a la societat a rebre persones que se sol deixar de costat", amb la qual cosa s'aconsegueix una "interrelació". La prova pilot s'allargarà fins a finals d'any, quan s'avaluarà com ha funcionat aquest projecte i, si funcionés el mes de gener, es faria el traspàs al Govern, que l'inclouria a la cartera de serveis i podria delegar la gestió en la pròpia fundació. Tant Rodríguez com Espot han destacat que iniciatives com aquesta simbolitzen la "simbiosi" entre el sector públic i el privat.

El cost per als usuaris per dur a terme aquestes activitats és de 30 euros mensuals per la inscripció al programa a banda de les activitats, que Rodríguez ha recordat que estan "molt subvencionades", i també ha remarcat que en cas que una persona no pugui satisfer aquest cost se li donaria una ajuda, ja que la voluntat "és que ningú quedi fora" per no poder pagar l'activitat. De les tretze persones integrades al servei, vuit fan alguna activitat a la comunitat i deu participen en sortides entre amics que es fan en grups de cinc persones. I també es fan propostes turístiques com per exemple la participació en el raid solidari a Ouzina en què han participat tres persones i es preparen les vacances per a altres tres. Rodríguez ha destacat que per dur a terme aquest projecte és molt important la participació dels voluntaris, la família i altres membres de la comunitat.

Inclusió de joves

De manera paral·lela, durant els propers mesos la fundació assumirà la prova pilot per al programa d'inclusió de joves amb discapacitat greu. En aquest cas, aquest projecte compta amb una dotació provinent d'una donació d'una persona anònima. L'objectiu és oferir un servei d'atenció a les persones amb discapacitat greu des d'un punt de vista integral i atenent als diferents àmbits de la persona amb la finalitat de "mantenir les capacitats adquirides al llarg de la seva trajectòria vital i adquirir noves habilitats, sempre que sigui possible", tal com ha destacat Espot.

Es promourà l'atenció personalitzada i un treball que inclogui les famílies i la inclusió dins la comunitat. Els perfils dels destinataris del servei són persones amb trastorn de l’espectre autista, trastorn degeneratiu infantil o trastorn generalitzat del desenvolupament no especificat, tenint en compte que poden tenir altres patologies associades, segons ha detallat Espot. Es faran activitats terapèutiques, propostes lúdico-culturals, s'assessorarà a les famílies i es faran activitats formatives. En aquest cas, quan s'acabi la prova pilot s'avaluarà el seu funcionament, ja que aquesta proposta podria ser inclosa a la cartera de serveis. El titular d'Afers Socials ha destacat que a través dels programes Fent camí, Vida independent, Integra adults i el que es posarà en marxa per a la inclusió dels joves, així com d'altres que estan en marxa "i els que es crearan en l'esdevenidor" s'està "donant realment cobertura a les necessitats de les persones que tenen una discapacitat". De fet, ha concretat que, a banda de la desena de joves que es vol atendre a través del projecte d'inclusió i els tretze d'Integra adults ,el projecte de Vida independent atén vuit usuaris i Fent camí una vintena.

Quant a la xarxa d'empreses inclusives, el ministre ha destacat que s'estan "perfilant" altres dos contractes amb dos empreses a banda del que ja s'ha signat amb Andorra Telecom i que es tenen contactes amb una quinzena. Espot ha emfasitzat que es tracta d'un projecte "engrescador i necessari", ja que hi ha moltes persones que tenen "alts graus d'autonomia" i, per tant, la seva discapacitat no els impedeix inserir-se al mercat de treball.