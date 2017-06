La gestió del residu orgànic s’inicia el 14 d’octubre amb 46 productors

El Govern dona quatre mesos als vuit magatzems i grans superfícies comercials que per decret passen a ser productors singulars, que hauran d’adaptar les instal·lacions per poder començar la recollida de la matèria orgànica. Serà, doncs, el 14 d’octubre quan s’iniciarà al Principat la gestió del residu orgànic, al qual s’afegiran de forma voluntària, a més dels vuit supermercats, 21 hotels i 17 restaurants més. Així, el ministeri de Medi Ambient espera recollir un 10% de la matèria orgànica que es genera al país, que ve a ser 1.000 tones a l’any. El Govern ha adjudicat la gestió del residu a l’empresa Reciclatges Feper SLU (amb el preu unitari de 183 euros per tona), que de dilluns a divendres recorrerà diàriament 184 quilòmetres fins a la planta de compostatge del centre de tractament de residus de Benavarre (de la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet). El retorn serà compost i es podrà fer servir, per exemple, en parcs i jardins.

Aquests grans magatzems o superfícies comercials disposen de més de 1.200 metres quadrats i tenen una part destinada a l’alimentació. En concret són Punt de Trobada, River, Sant Eloi, Pyrénées, Centre Comercial Andorrà, Hiper Andorra, Andorra 2000 i el Caprabo de l’Illa. Aquestes grans superfícies han d’adoptar mesures de prevenció, com disposar d’un espai per a l’emmagatzematge, contenidors diferenciats, minimitzar les bosses d’escombraries, formar els empleats en la gestió de residus i també facilitar informació al ministeri.

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va destacar que estan “convençuts de la bona qualitat del compost” que s’assolirà en aquesta primera fase de recollida selectiva de l’orgànic i que, a poc a poc, s’hi aniran afegint més establiments, però va remarcar que és molt important que “la tria es faci bé en origen” perquè, si no, no es pot fer servir i per això, va assenyalar, és molt important també la “formació” dels participants.

El 30% de la matèria orgànica es pot convertir en compost que servirà per abonar jardins, que des del Govern tenen previst oferir als set comuns perquè en puguin fer ús. Segons va explicar la cap de l’àrea de Gestió i Control Ambiental i Seguretat Industrial, Sílvia Ferrer, el procés del compostatge pot trigar tres mesos i encara no s’ha determinat quin serà el procediment a seguir perquè el retorn de la matèria orgànica exportada sigui efectiu.

Distintiu de qualitat

Paral·lelament al decret dels productors singulars i a l’adjudicació de la gestió de la matèria orgànica, s’ha creat un distintiu de qualitat ambiental que podran obtenir els establiments comercials (no només els productors singulars) “de manera voluntària”, tal com va explicar Ferrer. El podran aconseguir els que obtinguin dotze punts en un seguit de catorze mesures relacionades amb diferents aspectes, entre els quals el malbaratament alimentari, l’ús de vidre retornable i la reducció del paper o les bosses de plàstic i el foment del reciclatge. Aquest distintiu tindrà una vigència de dos anys i serà renovable, i també es podrà retirar si l’establiment no compleix els requisits establerts.

El distintiu es farà a través d’un conveni de col·laboració entre el Govern i els establiments comercials. “És com un segell de qualitat”, va comentar Ferrer, que acreditarà que l’establiment és col·laborador amb el Pla nacional de residus i que demostrarà que “té una sensibilitat més enllà del foment de la prevenció de residus”.