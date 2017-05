La JSA proposa dissabte un debat per saber quin país volen els joves

“Quina és l’Andorra que volem?” Intentar respondre a aquesta pregunta és l’objectiu que persegueix la taula rodona que, sota aquest títol, organitzarà dissabte vinent la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra (JSA). La idea és poder copsar què pensen els joves del Principat de dues qüestions principals, sense descartar-ne altres: si es pot permetre o no la doble nacionalitat i quin ha de ser el model d’Estat. L’acte tindrà lloc a les dependències de l’Espai Jovent d’Escaldes-Engordany.

El debat està obert a qualsevol jove del país i, com ha explicat el coordinador de la JSA, Pere Baró, la idea és “saber què és allò que manca al país, què és el que ja no hi té cabuda i què és el que ha d’evolucionar”, a parer del col·lectiu. I sempre pensant en diferents àmbits, tant “l’econòmic i el polític com el social”. La intenció és canalitzar l’acte a través de dos temes principals: la doble nacionalitat i el model d’Estat. Tot i això, Baró deixa clar que si al llarg de la discussió es posen altres assumptes sobre la taula, també se’n podrà parlar. “L’objectiu és que, al final, arribem tots els joves a una mena de consens”, va indicar el coordinador de la JSA, per “recollir què és el que realment ens fa falta com a col·lectiu”. Així, es podrà “recollir la veu” del jovent i traslladar “als nostres líders polítics i al nostre Govern què necessitem perquè aquesta Andorra sigui més nostra”.

El debat tindrà lloc dissabte vinent, 27 de maig, a l’Espai Jovent d’Escaldes-Engordany. L’acte està obert a tot el col·lectiu juvenil del Principat i començarà a dos quarts de cinc de la tarda.