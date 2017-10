La llei de mediació preveu que pugui ser complementària a la via judicial

El Govern va donar ahir el vistiplau al projecte de llei de mediació, un text que no només planteja aquesta fórmula de resolució de conflictes com a alternativa a la via judicial sinó que permet que sigui complementària i que fins i tot s’hi pugui recórrer amb un procés judicial ja iniciat.

Així ho va explicar ahir el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, que va remarcar que el text, que igual que la Llei d’arbitratge aprovada la legislatura anterior té entre els seus objectius poder descarregar i agilitzar el treball dels tribunals, “va més enllà dels textos que tenen els països del nostre entorn” i que s’adequa a les recomanacions del Consell d’Europa.

D’aquesta manera, segons va explicar el ministre, el projecte de llei distingeix entre la mediació convencional, que arrencaria abans d’instar un procés judicial o quan ja s’ha instat o s’està tramitant, i la mediació judicial, en què el tribunal pot instar les part en qualsevol moment del litigi a sotmetre’s a un procés de mediació i fins i tot nomenar-ne la persona encarregada.

A més, en aquest tipus de mediació, que arrenca mitjançant un aute judicial contra el qual no es pot interposar recurs, i a diferència de la convencional, on es preveu que el procés tingui una durada de sis mesos prorrogables a sis més amb l’acord de les parts, el tribunal determinarà la durada del procés.

En els dos casos, un cop finalitzat el procés de mediació, el projecte de llei preveu que l’acord que s’hagi assolit, si és el cas, es pugui homologar judicialment, s’hagi obtingut a través d’un procés convencional o judicial, i d’aquesta manera convertir-se en un títol executiu, condició que pot adquirir també si s’opta, com també preveu el text, per elevar a escriptura pública davant notari, segons va detallar el ministre.

El projecte de llei defineix els conceptes bàsics de la mediació, l’àmbit d’aplicació, les modalitats i els requisits per exercir-la, alhora que detalla els principis que han de regir la mediació i el règim estatutari del mediador. També preveu la creació del Registre de mediadors, on s’han d’inscriure totes les persones que vulguin exercir aquesta professió, i també la Comissió de mediació, òrgan adscrit al ministeri competent en matèria de justícia i que tot i no ser vinculant podrà emetre informes en relació amb els diferents aspectes.

El ministre, que va destacar que el projecte de llei “és el resultat d’un treball tècnic” amb totes les parts implicades, es va mostrar convençut que malgrat que al país no hi hagi una tradició en l’àmbit de la mediació mica en mica hi haurà més gent que aposti per aquesta fórmula de resolució de conflictes. A més, Espot va recordar que “tots els casos són susceptibles de mediació”, tot i que va incidir que és molt apropiada en els de tipus familiar i laboral.