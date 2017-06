La Massana tanca amb un superàvit d’1,7 milions al primer trimestre

El Comú de la Massana va passar ahir comptes del primer trimestre de l’any, amb un resultat positiu d’1,7 milions d’euros, i continua així amb la tendència de liquidar els comptes en superàvit. El comú preveu tancar l’exercici amb superàvit. Pel que fa al capítol de despeses, l’execució ha estat del 21,5%, i se situa en 2,8 milions d’euros, mentre que el d’ingressos s’ha liquidat amb un 34,71%, fet que suposa 4,5 milions. Els fons líquids de tresoreria ascendeixen, a 31 de març, a 5,4 milions d’euros. L’endeutament continua a la baixa i complint els objectius fixats en els darrers anys d’anar reduint 1,5 milions per exercici. Concretament, en els tres primers mesos de l’any la reducció ha estat de 700 mil euros. A banda de reduir deute, el Comú continua amb la previsió d’anar comprant participacions preferents d’EMAP, a raó d´1,5 milions per any.

Una de les inversions previstes en aquest exercici és l’eixample de la carretera de Sispony. Ahir es va aprovar l’autorització de despesa de 750 mil euros per portar a terme els treballs. El concurs públic sortirà publicat de forma imminent i s’espera que les obres puguin quedar enllestides a principis del 2018. L’equip comunal va agrair ahir públicament als propietaris afectats la bona predisposició a l’hora de cedir els terrenys de forma anticipada per poder fer les obres. Pel que fa a les obres públiques, en els pròxims dies s’acabarà de condicionar una nova zona d’estacionament a l’entrada del Parc Natural del Comapedrosa, amb una trentena de places, i s’instal·larà una terrassa a la Casa Pairal.

Un altre punt tractat ahir va ser la modificació de l’Ordinació que regula l’accés motoritzat als espais naturals i camins de la Massana. A partir d’ara, a banda d’estar prohibit l’accés amb motos o altres vehicles al parc natural del Comapedrosa, al camí Ral i a les pistes d’esquí també es veta el pas als circuits de bicicleta de muntanya del bike park. La modificació es fa per garantir la bona conservació d’aquestes pistes, ja que s’han detectat alguns casos d’accés rodat, cosa que comporta que es malmetin els circuits. En els darrers dies s’han localitzat unes motos que havien malmès el circuit de la Copa del Món i s’ha hagut de fer un important esforç de reparació.