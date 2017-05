La nova executiva d’LdA elaborarà el reglament per a la tria del candidat

L’executiva que surti del congrés que Liberals d’Andorra (LdA) celebrarà el 21 de maig vinent tindrà l’encàrrec d’elaborar un reglament que fixi el procediment que seguirà la formació per a l’elecció del cap de llista de cara a les eleccions generals de principis del 2019.

Així ho va explicar ahir el secretari general d’LdA, Amadeu Rossell, que va remarcar que el procediment que es pugui acabar escollint, per al qual “no hi ha urgència”, ha de garantir que “tothom pugui dir-hi la seva” i “participar activament del procés”.

D’altra banda, Rossell, que va recordar que la celebració del congrés en aquests moments en què no s’està en un cicle electoral respon al que fixen els estatuts de la formació, va expressar la voluntat de continuar com a secretari general de Liberals d’Andorra els propers dos anys, així com de fer-ho, si és possible, amb la majoria d’integrants del consell executiu actual.

“La idea és mantenir l’estructura actual i que sigui una junta continuista”, va destacar Rossell, que va avançar però que hi podria haver algun moviment entre els actuals càrrecs en funció de “la disponibilitat de les persones”, una qüestió que s’acabarà de tancar els propers dies.

I és que el termini per a la presentació de candidatures s’acabarà el divendres 19 de maig a les cinc de la tarda, és a dir just, com marca el reglament electoral intern d’LdA, 48 hores abans de la celebració del congrés.

En el congrés, on a part de fer balanç de la situació del partit Rossell aprofitarà per presentar la nova web de la formació, se sotmetrà a la votació dels militants la ratificació del nou Manifest Liberal, que està previst que s’aprovi en el congrés de la Internacional Liberal que tindrà lloc al Principat entre el 18 i el 20 de maig, i que, coincidint amb el 70è aniversari de la creació de la IL, servirà per actualitzar el Manifest Liberal del 1947. D’aquesta manera, segons va remarcar Rossell, Liberals d’Andorra es convertirà en la primera formació política liberal del món a ratificar el Manifest Liberal 2017.

En el congrés hi ha també prevista la participació de la consellera general i membre de l’executiva de la formació Judith Pallarés, que presentarà la ponència Un microestat en una Europa canviant: la perspectiva liberal.