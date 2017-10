La nova quota general augmenta un 51% i s’obre a totes les professions

El Govern va acordar ahir la nova quota d’autoritzacions per a la temporada d’hivern, així com la quota general per al període comprès entre el novembre d’enguany i l’abril de l’any que ve al 2018, segons va explicar el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, que va remarcar que la quota general s’incrementa en un 51% respecte a l’any anterior i que s’obre a totes les professions excepte les d’administratiu i la de conductor repartidor.

Concretament, s’han previst fins a 900 autoritzacions, ampliables, si és necessari, en un 30%. Així mateix, Espot va remarcar que en el cas dels ciutadans comunitaris no es demanarà cap tipus d’experiència prèvia per accedir al lloc de treball demandat i que, fins i tot, en el cas dels ciutadans espanyols, francesos i portuguesos, estats amb qui es té signat l’acord trilateral i el bilateral respectivament, no s’exigirà tampoc el pla formatiu que es demanava en anteriors convocatòries per a aquells treballadors que no podien acreditar experiència en el lloc de treball.

Així mateix, el ministre va justificar l’augment de la quota en la conjuntura actual del mercat laboral, “amb una major oferta de llocs de treball que no pas de persones aturades inscrites a Ocupació”, i el fet d’obrir la quota a totes les professions a una qüestió de gestió “ja que en haver-se anat ampliant el nombre de professions” era més pràctic “obrir-les totes amb alguna excepció”.

Pel que fa a la quota per a la temporada d’hivern, Espot va informar que s’han acordat fins a 3.787 permisos, un 15% més que la temporada passada, després de tenir en compte les demandes dels sectors i el consum de la quota de l’any anterior.

En aquesta ocasió, va precisar el ministre, s’inclou una quota específica per a professionals de la neteja, amb 70 autoritzacions i s’incrementen fins a 100 els permisos per al sector del comerç, ja que en anteriors convocatòries només es va obrir per a la contractació de persones de parla russa.

De la resta d’autoritzacions, 2.053 corresponen al sector de l’hoteleria, 852 a treballadors de les pistes d’esquí, 437 a hotels de pistes, 40 a agències de viatges i 235 al sector de lloguer de material d’esquí. Pel que fa al repartiment d’aquests permisos, 175 seran per a treballadors fronterers, 2.125 per a treballadors comunitaris i uns altres 1.487 per a extracomunitaris.

El salari mínim es fixa en 1.005 € mensuals

El consell de ministres va aprovar ahir el decret de fixació del salari mínim interprofessional per al 2018, que s’incrementa en un 1,5%, segons va informar el titular d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, d’acord al compromís de l’executiu per anar-lo augmentant progressivament fins que se situï a la meitat del salari mitjà. D’aquesta manera, i tal com marca el Codi de relacions laborals, el salari mínim per l’any vinent s’ha fixat en 5,80 euros l’hora, xifra que dona un salari diari de 46,40 euros i un mensual de 1.005, 33.

D’altra banda, Espot va informar que l’executiu va aprovar també el calendari laboral per al 2018, decret que estipula 14 dies festius de compliment obligatori, retribuïts i no recuperables per als sectors de la construcció, les indústries en general, les oficines, els establiments bancaris, les perruqueries, el transport i la distribució de mercaderies i els serveis no relacionats directament amb el turisme. Els que sí que ho estan tenen els 14 dies però els podran traslladar.