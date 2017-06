La proposta elaborada pel Govern per a les transferències afavoreix Canillo

La proposta de repartiment de les transferències als comuns feta pel Govern afavoreix la parròquia de Canillo a partir del tercer any d’aplicació. Així, segons es pot veure en la darrera simulació presentada per l’executiu, Canillo rebria a partir del 2020 un total de 7,3 milions d’euros, xifra que suposa 403.913 euros més que amb el model actual. També obtindria uns ingressos per sobre dels d’avui el Comú d’Andorra la Vella, amb un total de 284.106 euros més, i el Comú d’Encamp, amb 103.871 euros més. A l’últim hi ha Escaldes-Engordany, que ingressaria 96.477 euros més que ara.

Els comuns que estarien per sota de la xifra de transferències que perceben avui són Sant Julià de Lòria –que ingressaria a partir del tercer any 299.264 euros menys–, la Massana –amb 122.788 euros menys– i Ordino –amb 66.317 euros per sota de l’import actual.

Si fem atenció a la simulació elaborada pel Govern per als propers dos anys (el 2018 i el 2019), veiem com tots els comuns ingressarien més que ho fan a hores d’ara excepte Escaldes-Engordany, que seria la més perjudicada amb 96.810 euros menys de transferències, i la Massana, que ingressaria 15.169 euros per sota de la xifra actual. Per la seva banda, el Comú de Sant Julià de Lòria en rebria 175.784 més i Andorra la Vella 127.154 euros més. Quant a Canillo, passaria a ingressar 70.608 euros per sobre de l’import actual i Encamp un total de 37.519 euros més.

En el document també s’assenyala que, en relació amb el Fons de Redistribució Sostenible, pel cadastre i la separativa durant els primers dos anys la repartició es faria a parts iguals. A més s’oferiria 1 punt per al desplegament de la totalitat dels impostos de la parròquia (a excepció de Canillo), 1 punt per a la parròquia amb més carreteres secundàries (Sant Julià de Lòria), 1 punt per a necessitats financeres (Sant Julià de Lòria), 1 punt per participació del 100% en una societat amb un pressupost superior al del Comú (la Massana) i 1,5 punts per dos nuclis de més de 2.000 habitants (Encamp). A partir del tercer any, tots els comuns estan subjectes al desplegament de la totalitat dels impostos i s’elimina el punt per a necessitat financera.