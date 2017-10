La reforma competencial s’aprova avui tot i els dubtes constitucionals

El Consell General debatrà i votarà avui la reforma competencial, que tirarà endavant tot i els dubtes sobre la seva adequació a la Constitució, que s’han incrementat entre alguns dels parlamentaris arran de l’ampliació de l’informe del catedràtic de dret constitucional Miguel Ángel Aparicio.

Tot i això, els projectes de llei de modificació de les lleis de competències i transferències, que es votaran article per article després del debat de fins a les 16 reserves d’esmena que s’hi han presentat, tiraran endavant ja que als vots favorables de la majoria demòcrata s’hi sumaran els del grup parlamentari liberal.

I és que segons van confirmar ahir fonts properes a la formació, LdA manté el compromís adquirit en el sentit que si hi havia un acord entre el Govern i els comuns “es garantiria que les lleis anirien endavant”. La fórmula amb què es donarà compliment al compromís i es permetrà que els textos obtinguin la majoria qualificada necessària per poder ser aprovats s’ha d’acabar de tancar.

De fet, segons van confirmar les fonts consultades que van apostar per un vot favorable unànime del grup a les lleis, el grup parlamentari es reunirà abans de l’inici de la sessió parlamentària, que arrencarà a les deu del matí, per acabar de preparar-la.

Els consellers del Partit Socialdemòcrata esperaran al debat de les reserves d’esmena per acabar de decidir el seu vot a la reforma, tot i que es mantenen en la idea que els textos plantegen “un model injust” que “perjudica algunes parròquies”.

Per la seva part, tret de sorpresa de darrera hora, el parlamentari de Socialdemocràcia i Progrés votarà en contra d’una reforma que considera que ja es va encarar malament d’inici i que aquesta mateixa setmana ha demanat a Govern i la majoria demòcrata que la retirin després de la contundència de l’ampliació de l’informe d’Aparicio.

Finalment, la consellera general independent, Sílvia Bonet, que no va voler avançar el sentit del seu vot, va recordar que es tracta d’una reforma en què fa molt de temps que es treballa i que durant tot aquest procés “s’ha donat l’oportunitat a tothom de dir-hi la seva”. Tot i això, Bonet va remarcar que el procés de debat amb les reserves d’esmena “és encara obert”, i malgrat no confiar gaire que puguin prosperar sí que va assegurar “voler sentir els arguments ja que no he participat en les reunions”.

Saboya lamenta que els informes arribin tard

El ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, va lamentar ahir que els informes encarregats pel Comú de Sant Julià no haguessin arribat abans, quan s’estava negociant la reforma competencial, moment en què s’haguessin pogut analitzar. Tot i això, i igual que va fer el ministre portaveu dimecres, Saboya es va mostrar convençut de la constitucionalitat dels projectes de llei de modificació de competències i transferències, tesi que avalen “els informes encarregats pel Govern”.

Així mateix, el ministre va negar que hi hagués cap mala relació entre el Comú lauredià i el Govern i va assegurar que tots dos, des de les seves competències, s’han limitat “a defensar els seus interessos”.