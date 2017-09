La reunió de l'OSCE-PA a Andorra debatrà sobre ciberseguretat, canvi climàtic i educació

La reunió de tardor de l'assemblea parlamentària de l'Organització per la Seguretat i Cooperació d'Europa (OSCE), que se celebrarà a Andorra del 3 al 5 d'octubre, tindrà com a tema central 'La seguretat en l'àrea de l'OSCE: nous reptes i noves tasques'. Cadascuna de les tres comissions amb què es divideix l'assemblea parlamentària debatrà sobre una temàtica diferent, que s'ha escollit tenint en compte el que Andorra podia aportar al respecte. Així, es tractarà sobre la ciberseguretat, la seguretat mediambiental i com fer front al canvi climàtic, i sobre la promoció de l'educació com a garantia d'estabilitat i desenvolupament. De moment, ja hi ha confirmada la presència de 53 països, de manera que la reunió aplegarà gairebé 400 persones entre parlamentaris i acompanyants. La delegació andorrana a l'OSCE, que aquest dimecres ha presentat l'esdeveniment, ha assegurat que serà una de les reunions de tardor de l'organització amb més participació.

Tres dels membres de la delegació andorrana a l'OSCE-PA, Meritxell Palmitjavila com a cap de la delegació, Carles Naudi com a membre titular i Marc Ballestà com a membre suplent, han explicat aquest dimecres els detalls de la reunió de tardor que se celebrarà per primera vegada a Andorra del 3 al 5 d'octubre al Centre de Congressos d'Andorra la Vella. L'assemblea parlamentària de l'Organització per la Seguretat i Cooperació d'Europa és un fòrum multilateral de diàleg que vol incidir en la prevenció, gestió i resolució de conflictes a Europa, en la lluita contra el terrorisme i el crim organitzat, i en l'enfortiment i cooperació entre totes les institucions democràtiques dels estats membres, que són un total de 57.

Per a la trobada a Andorra, que és una de les tres reunions anuals que celebra l'organisme, s'ha escollit com a tema central 'La seguretat en l'àrea de l'OSCE: nous reptes i noves tasques', i cadascuna de les tres comissions que formen l'OSCE-PA debatrà sobre una qüestió diferent. Així, la comissió d'afers polítics i seguretat parlarà sobre ciberseguretat a través de les ponències del ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, la coordinadora de l'OSCE sobre amenaces transnacionals, Rassa Ostrauskaite, i el cap d'operacions d'Andorra Telecom, César Marquina. De la seva banda, la comissió d'economia, ciència, tecnologia i medi ambient debatrà sobre la seguretat mediambiental i com fer front al canvi climàtic, amb la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, el subdirector d'activitats econòmiques i mediambientals de l'OSCE, Ralf Ernst, i el cap de l'Oficina d'Energia i Canvi Climàtic, Carles Miquel. Finalment, la comissió de democràcia, drets humans i qüestions humanitàries abordarà la promoció de l'educació com a garantia d'estabilitat i desenvolupament. Hi participaran el ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, el director de l'ODIHR, Ingibjorg Gísladottir, i la directora de l'Escola Andorrana, Ester Vilarrubla.

La cap de la delegació andorrana a l'OSCE, Meritxell Palmitjavila, ha explicat que la temàtica s'ha escollit pel coneixement que té Andorra sobre la matèria i per l'experiència que hi pot aportar, ja que tant a nivell legislatiu com a nivell tècnic es disposa d'un llarg recorregut. Tot i que en la reunió de tardor no s'aproven resolucions, Palmitjavila ha assegurat que demanaran que les qüestions puguin tenir una continuïtat i que puguin sortir-ne comissions ad hoc. La seva voluntat és que a nivell internacional es puguin prendre decisions consensuades en la línia de les accions que ja està fent Andorra en qüestions com la lluita contra el canvi climàtic.

A banda de les ponències, també s'ha dissenyat un programa d'activitats culturals i socials per tal que els parlamentaris puguin conèixer la realitat del país. De fet, un dels objectius d'acollir l'esdeveniment és també el de facilitar trobades bilaterals amb les diferents delegacions per tractar temes i acords d'interès comú.

Fins a dia d'avui, es disposa de la confirmació de 53 països participants, amb gairebé 400 participants entre parlamentaris i acompanyants. Segons la delegació andorrana, es tracta d'una de les reunions de tardor de l'OSCE més nombroses que s'haurà fet, cosa que demostra "l'interès que hi ha per conèixer Andorra i per la temàtica triada, que és de gran actualitat".