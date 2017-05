La setmana que ve es preveu signar un preacord de competències

Tot apunta que la setmana que ve la taula que negocia la reforma de les competències i transferències entre comuns i Govern avanci amb un preacord sobre competències. Així ho van afirmar ahir el president del grup mixt, el socialdemòcrata Pere López, i també el vicepresident del grup liberal, Jordi Gallardo. Un preacord que potser quedi obert i amb alguns serrells encara per concretar com és la qüestió de l’informe vinculant o no per part dels comuns quan el Govern decideix construir alguna infraestructura en terreny parroquial. Unes qüestions que podrien ser esmenades posteriorment per donar pas al segon gran bloc de la reforma, que són les transferències.

Des del PS valoren positivament el ritme de les negociacions i destaquen el fet que les quatre propostes que han aportat siguin ben vistes per la resta dels grups i pels comuns, pel que fa a les polítiques de joventut amb la creació d’un cos nacional que tracti els joves amb risc, l’homogeneïtzació amb un pla de les escoles bressol, els espais naturals i la creació d’un registre de propietat nacional. “El Comú ha de continuar tractant els temes sobre dinamització en l’àrea del jovent, però els conflictes dels joves en situació de risc han de ser competència nacional”, va dir López. Segons el president del grup mixt, si es manté el sentit d’aquestes quatre propostes diran que sí al preacord.

Els liberals també veuen més a prop el possible consens. Segons el vicepresident del grup liberal, s’haurà d’estudiar en el pla juvenil quin personal que treballa ara en algunes àrees del jovent dels comuns continuarà en l’àmbit comunal o passarà a l’àmbit del Govern. Per Gallardo encara queden qüestions pendents sobre si els informes dels comuns seran vinculants o no quan el Govern decideixi construir una infraestructura sensible o no. “Els liberals proposem que hi hagi una planificació en plans sectorials de tot tipus d’infraestructures a terminis de deu anys vista, i els comuns ho han de recollir en els plans d’urbanisme, i per tant el comuns tindrien un paper preceptiu però no vinculant. Però quan el Govern proposi infraestructures que no estan dins dels plans sectorials, els comuns sí que haurien de tenir un paper vinculant, independentment de si és sensible o no”, va explicar Gallardo. Els comuns de la Massana i Canillo han fet una altra proposta que està entre la inicial i la liberal, segons Gallardo, que apunta que aquest tema “serà un dels serrells per tancar del preacord i el text es pot quedar acordat i obert a esmenes”.

Segons Gallardo, les escoles bressol continuaran en mans dels comuns però amb aquest pla pedagògic nacional. El conseller liberal va recordar que el seu grup va demanar un estudi econòmic en cas que el Govern decideixi absorbir la competència, per tal d’esbrinar quin estalvi representaria.

Per la seva banda, el president suplent del grup parlamentari demòcrata, Miquel Aleix, va destacar que en la reunió d’ahir pràcticament es va assolir un acord en les propostes plantejades pel PS sobre les escoles bressol, les polítiques de joventut i els espais naturals, i va assenyalar que ara només queda perfilar un redactat en què totes les parts se sentin còmodes. Aleix va acceptar que l’únic punt en què es mantenen opinions diferents és en relació amb els informes previs a la cessió gratuïta de terrenys comunals al Govern. El president suplent del grup parlamentari demòcrata va assenyalar que ara el que cal és valorar de les tres propostes que hi ha a sobre de la taula (l’inicial pactada pel Govern i els comuns, la dels liberals o la proposada pel Comú de la Massana) la que fa més consens. De les tres opcions, Aleix es queda amb l’acordada entre l’executiu i les corporacions: “Creiem que és la més lògica.” Amb tot, es va mostrar disposat a estudiar totes les vies. El conseller general va destacar que “nosaltres no tenim pressa” per tancar l’acord i va recordar que quan es tinguin les competències definides ja es passarà a les transferències, en les quals no es preveu gaires canvis. També es va referir als dubtes d’SDP i va recordar que aquesta formació plantejava una transformació de les competències i transferències “més radical”, al mateix temps que va remarcar que “nosaltres busquem una reforma sostenible en el temps i que respecti la Constitució”.

Així, la formació que segueix a l’altra banda és SDP, que manifesta no estar d’acord en la reforma presentada perquè “continua sent un fil conductor del que tenim ara, i el que havíem proposat des d’un inici de fer una reforma més àmplia, com que no s’ha volgut fer, pot ser un errada històrica perquè no s’aconseguirà un sistema garantista en el temps i pot acabar, tal com avancen les qüestions, amb el fet que els comuns perdin algunes de les seves potestats”, va reiterar el conseller Víctor Naudi.

La Massana i Canillo

La Massana i Canillo són els únics comuns que han plantejat una opció diferent de l’establerta en el document inicial sobre els informes per a la cessió gratuïta de sòl al Govern per a infraestructures. La Massana defensa que aquests informes que han de fer els comuns sobre els projectes que vulgui impulsar l’executiu siguin sempre vinculants i en el cas de desacord sigui el Consell General el que dirimeixi. El cònsol de la parròquia va remarcar, però, que és l’únic Comú que defensa aquesta possibilitat. “Ens hem quedat sols”, va dir, al mateix temps que va recordar que el més important és que estan d’acord amb la cessió gratuïta. Baró explica que amb la seva proposta s’obligaria a una entesa entre les dues parts per buscar la millor ubicació, mentre que amb el text inicial el Govern pot passar per sobre del Comú quan es tracta d’un equipament no sensible, com pot ser ara una planta de cogeneració. Tenint en compte que cap més comú ho defensa, la Massana farà una constància en acta. “No volem trencar el consens” perquè “compartim el 97%” del document. Quant a Canillo, va plantejar que mentre no hi hagi els plans sectorials proposats pels liberals se segueixi segons el preacord assolit entre comuns i Govern, i quan aquests estiguin validats els informes de les corporacions serien sempre vinculants.