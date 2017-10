La votació de la reforma de les lleis de competències s’allarga 15 dies

Els projectes de llei de modificació de les lleis de competències i transferències, que havien d’arribar al ple del Consell General en la sessió prevista per a aquest dijous, no es debatran ni es votaran fins a la sessió del divendres 20 d’octubre. Així ho va avançar ahir la subsíndica general, Mònica Bonell, després de la reunió de la junta de presidents, que va acordar també reservar el 27 d’octubre per a una altra sessió parlamentària en la qual es donaria cabuda als projectes de llei enllestits que no haguessin pogut tractar-se el dia 20.

Bonell va explicar que la decisió d’ajornar el debat i la votació dels textos de la reforma competencial es deu al fet que els informes encarregats per l’executiu sobre la constitucionalitat dels dos projectes de llei no van arribar als consellers generals fins la setmana passada i que, per tant, la comissió no els ha començat a treballar. En aquest sentit, la subsíndica va explicar que el treball es farà aquesta setmana i la vinent amb la intenció que puguin portar-se al ple el 20 d’octubre.

D’altra banda, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, es va mostrar confiat que, amb tots els informes a la mà, els grups parlamentaris faran una “lectura detallada a fi i efecte de fer la millor llei possible”. Així, va indicar estar convençut que “com a responsabilitat personal i de grup faran la seva feina i la faran bé” i que “el Consell General farà una bona llei i constitucional, i si això [en relació amb l’informe] els ha servit per millorar-ho, millor”.

Qüestionat sobre si el Comú de Sant Julià de Lòria preveu altres accions després que el Govern donés a conèixer els dos estudis que avalen la constitucionalitat de les lleis, el cònsol lauredià va apuntar que “encara no ha arribat el moment” i que “és una decisió que hem de prendre”. Amb tot va recordar que qui vota els textos és el Consell General i que va ser pels dubtes que els van generar els redactats que van encomanar l’estudi. “Entenc que d’altres comuns ho puguin tenir clar, i particularment la senyora Marín. Però la nostra capacitat és la que és”, va dir. Per aquest motiu van demanar un informe, que va arribar el 7 de setembre. Vila va destacar el fet que aquest treball s’hagués tingut abans i no després d’haver-se aprovat les lleis, perquè “si haguéssim tingut la vocació que la llei no tirés endavant ho hauríem aportat després”. Tot plegat és una mostra que la decisió presa pel Comú lauredià tenia la voluntat de millorar les lleis perquè puguin durar trenta anys i perquè donin equilibri i ajudin al creixement i a la sostenibilitat econòmica del país, va assenyalar.

El cònsol major de Sant Julià de Lòria va afirmar que “jo no puc ser crític amb aquest informe ni amb els altres perquè tinc la capacitat que tinc per entendre els temes constitucionals”. Per això va preferir deixar-ho en mans dels que “hi entenen”, que “ja ho acabaran arreglant de la millor manera per a tothom”. A més va afegir que “els grups hi donaran el seu suport si convé o faran els canvis oportuns i faran la millor llei que puguin fer”. A l’últim, Vila va reiterar que es va sol·licitar l’informe a Aparicio com a resposta a la demanda feta als comuns d’aportar la seva opinió sobre els textos. Per fer-ho, va exposar, es van recolzar en algú “que en sabés més”.