L'acord d'associació amb la UE mantindrà les actuals franquícies comercials

Aquest dilluns al matí ha tingut lloc una nova reunió de la taula del pacte d'estat per l'acord d'associació amb la Unió Europea, on hi participen també els agents econòmis i socials del país. En aquesta trobada, el Govern ha informat que durant la primera quinzena de juny hi ha prevista una nova tongada de reunions a Brussel·les per tractar els aspectes relacionats amb la lliure circulació de mercaderies. En aquest sentit, tot indica que del capítol 1 al 23 de productes agrícoles quedaran inclosos dins el mercat europeu, mentre que el Govern es mostra optimista en poder mantenir les actuals preferències pel que fa al capítol 24, el del tabac. Així mateix, el cap de Govern, Toni Martí, i el ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, han comunicat que l'acord d'associació no tocarà l'acual condició de les franquícies comercials fixades dins l'acord duaner del 1990, pel que fa a les mercaderies (com alcohol o tabac) que el viatger pot endur-se d'Andorra.

Les actuals franquícies comercials establertes dins l'acord duaner del 1990, i que estableixen el límit de productes que els viatgers poden passar per la frontera sense haver de declarar, es mantindran dins l'acord d'associació. Així ho han comunicat el cap de Govern, Toni Martí, i el ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, durant la reunió de la taula del pacte d'estat que ha tingut lloc aquest dilluns al matí amb els agents econòmics i socials del país, han informat fonts presents a la trobada. Per exemple, es garanteix que els viatgers podran seguir enduent-se un cartró i mig de tabac, 1,5 litres de licors de més de 22 graus o fins a 900 euros en productes industrials en general. Cal tenir en compte que les franquícies andorranes són més elevades en comparació a la resta de països d'Europa, han destacat fonts de DA. El que sí que es tocarà seran algunes limitacions actuals d'aquestes franquícies, les que van en funció del pes (1.000 grams de cafè o 75 grams de perfums), que se substituiran per valor monetari.

Des de la Cambra de Comerç, el seu president Marc Pantebre ha celebrat aquesta molt bona notícia ja que era una de les reivindicacions dels empresaris.

Pel que fa a l'estat de les negociacions sobre la lliure circulació de mercaderies, la intenció del Govern, després de recollir l'opinió dels sectors involucrats, és que del capítol 1 al 23 de productes agrícoles s'incloguin dins l'acord d'associació i, per tant, entrin a formar part del mercat europeu. "Estem contents, perquè obrirà les portes a molta gent", pensant en els petits productors del país que volen créixer, ha manifestat el secretari general de l'USdA, Gabriel Ubach. "Tot el que sigui poder diversificar l'economia andorrana és una bona notícia", ha afegit.

Pel que fa al capítol 24, segueix sent el principal cavall de batalla que el Govern haurà de defensar a Brussel·les. El sector del tabac vol que aquest capítol romangui intacte tal com està definit a l'acord duaner, amb preferències per sobre les europees sobretot pel que fa a l'hora d'importar, o almenys mantenir un període de transició no més curt de vint anys. El Govern ha recollit aquest sentiment i així el plantejarà a la Unió Europea. La sensació és que la predisposició per part d'Europa hi és i que es va per bon camí, o això és el que l'executiu ha transmès als presents a la reunió.

Les properes reunions amb membres de la Unió Europea tindran lloc a Brussel·les durant la primer quinzena del mes de juny. Abans, el Govern es reunirà de nou amb tots els implicats per acabar de definir el posicionament final andorrà.