L’adjudicació de la gestora del pla de pensions s’ha de repetir

L’adjudicació del concurs per contractar una entitat gestora i una altra de dipositària del pla de pensions de la funció pública s’haurà de tornar a fer. Així ho va decidir la comissió de seguiment del pla de pensions en la sessió de treball que va mantenir divendres passat. Segons la nota informativa que es va desprendre d’aquesta reunió, la comissió de seguiment va aprovar l’informe que es trametrà al gabinet jurídic pel que respecta al recurs interposat en data 8 de març del 2017.

L’informe proposa al Govern que anul·li l’adjudicació de l’esmentat concurs de l’1 de febrer d’aquest any “i retrotregui fins al moment de valorar de nou les ofertes presentades”. D’aquesta manera, tal com s’exposa a la mateixa nota informativa, “s’ha iniciat el treball de la valoració de les ofertes”. El ministre portaveu del Govern, Jordi Cinca, es va referir ahir, durant el torn de preguntes dels mitjans de comunicació a la roda de premsa posterior al consell de ministres, que, com no pot ser d’una altra manera, el Govern atendrà les demandes que faci la comissió de seguiment. Aquesta comissió està formada per representants del Govern i dels treballadors.

D’altra banda, en la mateixa reunió de divendres passat, la comissió de seguiment va prendre coneixement d’una comunicació de la ministra de Funció Pública, Eva Descarrega. En aquesta comunicació la ministra exposa que va presentar en sessió de Govern el desacord de la comissió de seguiment amb la proposta de modificació de la disposició transitòria tercera que es preveu a l’avantprojecte de modificació de la Llei del pla de pensions de la funció pública que es pretén fer per equiparar la prestació econòmica que puguin rebre les persones afectades per aquesta disposició a la resta del personal de l’administració. Segons la ministra “ja estem treballant en el nou redactat de la DT3”, que s’afirma que es trametrà “al més aviat possible” a la comissió de seguiment. Aquesta disposició afecta uns 400 funcionaris que, amb la modificació en marxa, també s’haurien de poder beneficiar del pla de pensions.