L’adjudicatari del casino haurà de presentar una oferta global de jocs

El plec de condicions per a la concessió del casino preveu que la instal·lació hagi de tenir com a mínim sales de joc destinades a màquines d’atzar oneroses i taules de joc tradicionals, una sala de pòquer, una sala d’apostes de contrapartida presencial, una àrea de restauració (snack-bars i restaurant) i una sala polivalent amb un aforament mínim per organitzar espectacles, congressos o reunions. D’altra banda, aquesta infraestructura haurà de tenir un mínim de places d’aparcament, ja sigui en règim de propietat, d’arrendament o conveni.

Així ho va indicar el ministre de Finances, Jordi Cinca, en resposta a les preguntes formulades per la consellera del grup parlamentari liberal Carine Montaner sobre aquesta qüestió. Segons va assenyalar Cinca, en aquests moments el Consell Regulador Andorrà del Joc està acabant els treballs de redacció del plec de condicions que regiran aquest concurs, que en les properes setmanes s’aprovarà i posteriorment es trametrà al consell de ministres per ser publicat en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). D’aquesta manera, com ja es va dir, el concurs per a l’explotació del casino es preveu adjudicar a finals d’any o a tot estirar a principis del 2018, depenent del nombre d’ofertes que s’hagin de valorar. “Ara per ara el projecte de plec de condicions que s’està treballant no preveu una oferta parcial”, va manifestar el titular de Finances.

Pel que fa a l’emplaçament del casino, s’indica que no es preveu una ubicació predeterminada, sinó que serà el mateix concursant el que la proposarà i tant el casino com els serveis complementaris podran estar dins d’un edifici de nova construcció o en un edifici o local ja existent que s’adapti per a aquesta activitat. La ubicació, això sí, haurà de ser cèntrica, o sigui que haurà d’estar “en les zones de més afluència turística i de més concentració de serveis orientats al turisme del país (hotels, restaurants, comerços i estacionaments, entre d’altres), en un radi de dos quilòmetres”.

Segons el ministre, hi ha grups d’operadors que tenen interès a participar en el concurs però estan pendents de conèixer “el contingut i les condicions requerides en el plec de bases”. El plec inclou també una inversió mínima del projecte.