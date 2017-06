L'ampliació de l'aparcament del Centre Històric tindrà un cost d'un milió d'euros

La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha explicat aquest dijous la intenció d'aprofitar la creació d'un nou carrer perpendicular a Prat de la Creu per ampliar en 180 places l'aparcament del Centre Històric, situat a la plaça Lídia Armengol. Marsol ha indicat que el conveni amb els propietaris de la unitat d'actuació se signarà aquest juliol amb l'objectiu que puguin començar les obres l'any vinent. Tal com ja es va aprovar en una sessió de consell de comú del mes d'abril passat, la corporació té previst destinar al projecte al voltant d'un milió d'euros d'acord amb la primera estimació, tot i que Marsol ha indicat que el cost exacte, que "no és excessiu perquè no hi haurà gairebé excavació", no es coneixerà fins que no es redacti el projecte.

El nou vial, paral·lel al carrer Doctor Vilanova, unirà el carrer Prat de la Creu amb el nou vial de l'Estació Nacional d'Autobusos, de manera que permetrà millorar la mobilitat dels visitants que arribin en autobús a l'hora d'accedir al centre de la parròquia. El comú ha decidit aprofitar el projecte, que desenvolupa l'associació de propietaris de la unitat d'actuació, per ampliar l'aparcament del Centre Històric per sota del vial. La cònsol major, Conxita Marsol, ha assegurat que d'aquesta manera s'evitarà haver de reomplir el terreny, ja que presenta un fort desnivell per poder-se enllaçar amb el carrer Prat de la Creu.

Així, està previst que al juliol se signi el conveni amb els propietaris, pel qual el comú durà a terme les obres del vial, tot i que aniran a càrrec dels propietaris, i també construirà l'ampliació de l'aparcament, que té un cost estimatiu d'un milió d'euros, segons es va aprovar en una sessió de consell de comú del mes d'abril passat.