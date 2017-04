LdA demana a Sindicatura poder fer un debat monogràfic sobre sanitat

D’acord amb les disposicions del reglament del Consell General, el grup parlamentari liberal va entrar ahir a Sindicatura una sol·licitud per poder “celebrar un debat sobre l’acció política i de govern en matèria sanitària”, segons va informar la formació, que considera “del tot necessària” la celebració d’un debat monogràfic sobre aquesta qüestió per poder tractar en profunditat de la situació actual del model sanitari andorrà i els reptes que cal afrontar en el futur.

La petició registrada a Sindicatura haurà de ser aprovada per la junta de presidents i, un cop fet aquest tràmit, el síndic general disposarà d’un termini de quinze dies per convocar el ple del Consell General perquè tingui lloc el debat monogràfic.

El president suplent del grup parlamentari liberal, Jordi Gallardo, va defensar la necessitat, igual com es va fer amb el debat de polítiques socials, d’organitzar una sessió monogràfica en matèria de sanitat, ja que un cop superada la meitat de la legislatura i quan ja fa més d’un any del relleu al capdavant del ministeri de Salut continua havent-hi “una mancança sobre el model que es vol per a la sanitat del país”.

En aquest sentit, Gallardo va recordar la proposta de reforma presentada pel titular de Salut, Carles Álvarez, de cara a mirar d’aconseguir un pacte d’Estat per tirar endavant aquesta qüestió, una reforma “amb uns continguts molt genèrics i molt poc concrets”, i que en lloc d’ajudar a esvair dubtes “encara en va provocar més perquè no es resolia res”.

El parlamentari, que va recordar que l’únic text que hi ha a tràmit –el de drets i deures dels pacients i la història clínica– “ve de l’anterior legislatura i fins i tot de més enrere amb el Pla de salut”, va lamentar que en més de sis anys ja de govern de Demòcrates per Andorra “no s’ha avançat” i va expressar la sensació del grup, però “també de molts ciutadans”, que “s’acabarà la legislatura i no s’haurà fet la reforma sanitària”.

En aquesta línia, el president suplent del grup liberal va explicar que el titular de Salut va exposar la setmana passada a la formació el model d’assistència integrat que es vol desenvolupar, tot i que va incidir en el fet que la seva implantació “no serà fins d’aquí un any o any i mig”.

Així mateix, Gallardo va contraposar aquesta inacció de l’executiu demòcrata a l’hora de prendre decisions al fet que “el dèficit sanitari continua creixent”, que també “persisteixen els problemes de gestió” i que, a hores d’ara, també “es desconeix si realment s’estan o no depurant responsabilitats per la mala gestió del SAAS”.

Per tot plegat, Gallardo considera que “ja ha arribat l’hora de conèixer en profunditat en què consisteix aquesta reforma, quines línies té i com es concreten les mesures corresponents”.

Pregunta escrita sobre el cos diplomàtic

El president suplent del grup parlamentari liberal, Jordi Gallardo, ha presentat a Sindicatura una pregunta escrita en relació amb el cos diplomàtic del país, segons va informar ahir la formació liberal.

D’una banda, el conseller general liberal demana a l’executiu pel nombre d’ambaixadors o altres representants diplomàtics que el Principat té acreditats a l’estranger. I de l’altra, Gallardo sol·licita al Govern quina és la despesa efectuada a càrrec dels pressupostos de cadascun dels ambaixadors o representants diplomàtics des de l’inici de la present legislatura, una informació que demana rebre “de forma detallada”.