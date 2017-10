LdA fa arribar a Martí la proposta per esdevenir “observadors actius”

El president, Josep Pintat, i el president suplent del grup parlamentari liberal, Jordi Gallardo, es van reunir dimarts amb el cap de Govern, Antoni Martí, a qui van lliurar un document en què es concreta la proposta de ser “observadors actius” en les negociacions amb la UE per a l’establiment d’un acord d’associació que Pintat va fer en el debat d’orientació política.

Així ho van explicar ahir els dos parlamentaris de Liberals d’Andorra en la reunió que va celebrar la formació per coordinar les línies de cara a la “recta final” de la legislatura, que va aplegar els càrrecs electes, consellers generals i comunals i l’executiva del partit.

Pintat i Gallardo, que estan a l’espera “de la resposta del cap de Govern a l’oferiment que li hem fet”, van lliurar a Martí un document de sis pàgines en què defineixen la proposta per participar com a “observadors actius” en les taules de negociació de l’acord d’associació, i que recull tota una sèrie de “principis d’ètica i transparència” sobre com ha de ser la coordinació entre les dues parts.

D’altra banda, segons va informar la formació en un comunicat, la reunió de treball, que va aplegar una trentena de persones, va servir per “aconseguir una major coordinació entre els òrgans del partit i els càrrecs electes”, una acció que es considera “imprescindible de cara a vertebrar una alternativa de Govern” en les pròximes eleccions generals.

Els temes que van centrar la trobada van ser la reforma de les competències i transferències i l’acord d’associació amb Europa. Respecte al primer es va debatre a l’entorn dels informes sobre la constitucionalitat dels projectes de llei, els dos encarregats per l’executiu i l’encomanat pel Comú de Sant Julià, i es va abordar també quin ha de ser el sentit del vot el dia que es debatin els dos textos.

Pregunta urgent

D’altra banda, LdA va informar que Gallardo va presentar a Sindicatura una pregunta urgent perquè el Govern respongui si era coneixedor de la gravació que provaria l’extorsió i la coacció als màxims accionistes de BPA perquè facilitessin informació bancària a les autoritats espanyoles, un fet que en cas confirmar-se seria “molt greu” perquè suposaria un atac a la sobirania.