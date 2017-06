LdA i PS demanen posar fre d’una vegada a la “disbauxa” del SAAS

Després que el Tribunal de Comptes tornés a assenyalar tota una sèrie d’irregularitats al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) en l’informe relatius als treballs de fiscalització dels comptes de l’exercici 2015, Liberals d’Andorra i Partit Socialdemòcrata van instar ahir l’executiu a “posar fre d’una vegada per totes” a la “disbauxa” del SAAS.

Des del PS, la consellera general Rosa Gili va mostrar la preocupació de la formació davant “un nou informe desfavorable, una vegada més, sobre la gestió del SAAS” i va criticar la “inacció” de l’executiu. En aquest sentit, Gili va lamentar haver de “tornar a llegir les mateixes coses, com contractacions de persones no pressupostades, altres contractacions de serveis, dietes, que no segueixen les fases de la contractació pública”, entre altres aspectes apuntats en l’informe, i va assegurar que des de la formació s’entén que “el Govern no fa la seva feina perquè això ja va més enllà del SAAS”.

En aquest sentit, la parlamentària socialdemòcrata va recordar que per sobre del SAAS “tenim un ministeri de Finances que és responsable de la Intervenció General, tenim un consell de ministres i un cap de Govern”, i va insistir que “és molt greu el que està passant”.

Quant a les irregularitats detectades en exercicis anteriors, Gili, que va remarcar que gairebé és més greu el fet que no es rectifiqui que les irregularitats en si, va explicar que des del PS “no tenim cap notícia de la fiscalia” i que “no sabem si això vol dir que la cosa s’està allargant més del que seria normal potser perquè hi ha molts temes o potser perquè la fiscalia ha considerat que no calia anar més enllà”.

Per la seva part, la consellera general del grup parlamentari liberal Judith Pallarés va qualificar el contingut d’aquest nou informe del Tribunal de Comptes de “molt lamentable”, i va insistir que s’ha d’acabar amb les irregularitats detectades novament, especialment amb el “que semblen permanents fugues de diners i contractacions irregulars”.

En aquest sentit, Pallarés, que va contraposar la cada vegada més creixent despesa sanitària amb el fet que “els diners s’escapen per altres vies”, es va mostrar convençuda que en el debat monogràfic sobre sanitat d’avui i demà al Consell General es podrà abordar aquesta qüestió i que “hi haurà ocasió perquè el ministeri doni a conèixer quines mesures s’han adoptat” per mirar de resoldre aquesta qüestió. “El ministeri haurà de controlar molt més tot això, i més quan es tracta d’irregularitats que es van repetint any rere any”, va remarcar Pallarés.

Des de l’executiu, el secretari d’Estat de Salut, Joan Antoni León, va assenyalar que des del 2016 la direcció del SAAS va fixar els mecanismes per millorar en la gestió i les qüestions que havien estat assenyalades en anys anteriors pel Tribunal de Comptes.

Així, va assegurar que “s’ha posat fil a l’agulla” i que s’estan fent esforços en diferents àmbits, com poden ser el personal o les contractacions. León no es va voler pronunciar sobre qui és el responsable d’aquesta situació i va afegir que el que cal és que no es torni a produir. El secretari d’Estat de Salut també va subratllar que tot i que ha tingut poc temps per analitzar-ho, el Tribunal de Comptes “en cap cas” ha apuntat responsabilitats civils o penals.

El Tribunal de Comptes posa en dubte la viabilitat del Palau de Gel d’Andorra

El Tribunal de Comptes considera que la continuïtat de l’explotació del Palau de Gel d’Andorra “està en entredit” després de constatar que els fons propis de l’ens “són negatius” i que per tant la seva explotació està condicionada “als ajuts i les aportacions que li atorgui el Comú”.

Així s’afirma si no més després de l’anàlisi de l’informe d’auditoria sobre els estats financers del Palau de Gel que el Comú de Canillo, conjuntament amb el balanç i el compte de resultat economicopatrimonial, ha fet arribar al Tribunal de Comptes, i que aquest ha fiscalitzat de forma complementària als treballs fets respecte dels comptes de la corporació corresponents a l’exercici 2015.

El tribunal remarca que l’estructura financera de l’entitat mostra “un fort desequilibri”, que es fa evident amb un alt endeutament financer i amb un fons de maniobra negatiu. A més, continua l’informe, els recursos generats en l’explotació de les activitats pròpies del Palau de Gel han estat negatius, de manera que “són insuficients per fer front al pagament de l’esmentat endeutament”.

D’altra banda, i després de recollir el suggeriment dels auditors que han fiscalitzat els comptes del Palau a instàncies del Comú sobre el fet que l’entitat s’hauria de sotmetre a les normes de gestió pressupostària derivades de la Llei de les finances comunals, el Tribunal de Comptes recomana que “es defineixi clarament la naturalesa jurídica del Palau de Gel i, consegüentment, el règim jurídic al qual s’ha de sotmetre”.

En aquest sentit, l’informe, que remarca que el Palau hauria d’elaborar la seva comptabilitat d’acord amb el Pla general de comptabilitat pública si es considera com una entitat de dret públic, incideix en el fet que la naturalesa jurídica de l’entitat “no queda definida en els acords de creació ni en els posteriors que hagin pogut estat dictats al respecte pel Comú de Canillo”, un fet que ha comportat que hagi actuat d’acord “amb normes i procediments propis de les entitats públiques sotmeses al dret privat”.

Precisament, la no adaptació a les obligacions de les normatives esmentades (LFC i PGCP) són dues de les múltiples “limitacions” que assenyala el Tribunal de Comptes que s’ha trobat a l’hora de fer la seva tasca de fiscalització. Per aquestes limitacions, el Tribunal assegura que “no pot expressar una opinió” sobre si els comptes anuals de l’exercici 2015 del Palau de Gel “expressen la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a 31 de desembre del 2015”.