LdA proposa una taula nacional per a les competències i transferències

Liberals d’Andorra (LdA) va demanar ahir la constitució d’una taula nacional, amb participació de l’executiu, el Consell General i les administracions parroquials, tant les majories com les oposicions, per abordar la redefinició de les competències i les transferències.

Així ho van posar de manifest ahir els consellers de les minories comunals dels comuns d’Encamp, Jordi Troguet; Sant Julià de Lòria, Joan Albert Farré; Escaldes-Engordany, Marc Magallón, i Andorra la Vella, Víctor Pintos, que van lamentar “la forta falta de transparència” que envolta tota aquesta qüestió i van explicar que entraran una carta als comuns respectius amb la proposta de creació d’aquesta taula per poder afrontar el debat entre totes les institucions i buscant el màxim consens.

En la carta, en què es recorda la “transcendència” per al país i per als seus ciutadans d’aquesta redefinició competencial, es planteja literalment “proposar al M.I. Consell General la creació d’una taula nacional de treball i de debat en la qual participarien el M.I. Consell General, el M.I. Govern i tots els Hbles. Comuns, representats per les diferents forces polítiques que els componen en la proporcionalitat equitativa pertinent, amb la finalitat de trobar l’encaix òptim de tots els òrgans de l’Estat i alhora garantir l’assoliment de la millor prestació de servei per a tot ciutadà”.

Així mateix, els càrrecs electes comunals d’LdA van mostrar la seva oposició més “rotunda” a una nova congelació de les transferències per a aquest exercici, una iniciativa amb la qual Farré, que va lamentar que en aquesta qüestió “DA tira pel dret i se salta el consens amb la resta de grups”, considera que l’executiu “se salta la llei”.

Farré, que va exercir de portaveu, va recordar que amb la congelació de les transferències les administracions parroquials “fa quatre anys que s’han d’estrènyer el cinturó pel que fa a despesa mentre el Govern ha seguit generant dèficits”, una situació que considera que “no és justa” i que suposa “un abús”, ja que es va optar per la congelació per poder reformar les competències, cosa que “no s’ha fet en aquests anys”.

A més a més, Farré va advertir que el debat competencial i de les transferències és un debat sobre el model d’Estat i no economicista, ja que es tracta de veure qui fa la despesa i no d’incrementar-la. En aquest sentit, el conseller de la minoria del Comú lauredià va expressar el seu temor que amb aquest debat es pugui malmetre la capacitat d’autogovern dels comuns, un fet que podria fins i tot topar amb la Constitució.

Per la seva part, tant Pintos com Magallón i Troguet, que van coincidir que amb la congelació de les transferències “es malmet les finances dels comuns i la seva capacitat d’endeutament i d’inversions”, van lamentar que des de les majories comunals s’acceptés una nova congelació de les transferència, tot i que, en el cas de la capital, Pintos va recordar que la cònsol s’ha mostrat favorable a una taula de treball on hi hagi, a part del Govern i els comuns, el Consell General.

En el cas d’Encamp, Troguet va recordar que la corporació deixa d’ingressar prop de tres milions d’euros i es va mostrar partidari que l’executiu compleixi les disposicions de la Llei de transferències als comuns, els doni els diners que els correspon i “si cal els comuns ja faran un préstec al Govern a interès zero”.